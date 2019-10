Ricardo Teodósio quer vencer o Rali Casinos do Algarve 2019

Ricardo Teodósio e José Teixeira lideram o Campeonato de Portugal de Ralis à entrada para a nona e decisiva prova da temporada, o Rali Casinos do Algarve, a disputar no próximo fim de semana. Piloto algarvio estreia-se ao volante da nova evolução do Skoda Fabia R5.

Com vitórias nos ralis de Fafe e Mortágua, e com um total de seis pódios em sete possíveis, Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira chegam à última prova do Campeonato de Portugal de Ralis na frente da competição, com um total de 140,44 pontos. A dupla algarvia quer agora confirmar o título em ‘casa’, no Rali Casinos do Algarve, onde se vão estrear com o novo Skoda Fabia R5 Evo.

«É, provavelmente, o rali mais importante da minha carreira», afirma Ricardo Teodósio, que ficou a escassos 0,7s da vitória no último Rali Vidreiro, apesar de ter duas costelas fraturadas.

«Estamos numa boa posição face aos nossos adversários, porque não só estamos na frente do campeonato como jogamos em casa. O percurso do rali tem algumas novidades face aos anos anteriores, mas a minha ambição é a mesma de sempre: atacar e lutar pela vitória. Sabemos que pode até nem ser necessário ganhar, mas prefiro andar depressa para manter sempre os níveis máximos de concentração».

Sobre o novo Fabia R5 Evo, Ricardo Teodósio revelou que «a grande diferença para o carro antigo é a maior facilidade de pilotagem. A Skoda Motorsport voltou a fazer um excelente trabalho com este carro, que já mostrou ser muito competitivo no WRC2. Espero que tudo corra dentro da normalidade para no final podermos festejar o título que todos queremos».

O Rali Casinos do Algarve disputa-se esta sexta-feira e sábado e terá um total de 10 classificativas de asfalto, que perfazem 120,78 quilómetros cronometrados.