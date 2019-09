Piloto da Guia já venceu este ano o Rali Serras de Fafe e o Rali de Mortágua.

Ricardo Teodósio e José Teixeira vão alinhar no asfalto do Rali Terras D’Aboboreira (6 e 7 de setembro), sétima prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

Os líderes do campeonato não nomearam esta prova para pontuar, mas querem dar espetáculo com o Skoda Fabia R5 e maximizar o retorno dos patrocinadores.

A antepenúltima prova do CPR será uma espécie de teste em competição para Ricardo Teodósio e José Teixeira, que estarão em Amarante focados em preparar da melhor forma as duas últimas rondas do campeonato, o Rali Vidreiro e o Rali Casinos do Algarve, respetivamente.

Para isso, a dupla algarvia quer utilizar o Rali Terras D’Aboboreira para manter o ritmo ao volante do Skoda Fabia R5 e dar o máximo retorno possível aos patrocinadores da equipa, num evento que atrai normalmente milhares de espectadores.

«No início do ano decidimos não incluir este rali na lista de provas para pontuar, mas achámos que seria uma boa oportunidade para dar retorno aos parceiros e patrocinadores da equipa, que são peças fundamentais para o nosso sucesso».

«O Rali Terras D’Aboboreira tem normalmente muito público, e vamos aproveitar também para experimentar algumas coisas no carro. Toda a gente sabe que estamos focados no Rali Vidreiro e no Rali Casinos do Algarve, que são as provas que vão decidir o título. Ninguém pode dizer que não fizemos o trabalho de casa», afirma o piloto da Guia, que este ano já venceu o Rali Serras de Fafe e o Rali de Mortágua.

O Rali Terras D’Aboboreira terá um total de 10 classificativas de asfalto e 104,30 quilómetros cronometrados, disputados na próxima sexta-feira e sábado.