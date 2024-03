Renato da Silva entra a ganhar na Taça de Portugal de BMX

Renato da Silva (Team BMX Quarteira) impôs-se nas duas primeiras corridas da Taça de Portugal de BMX, disputadas, sábado e domingo, na pista de Quarteira, concelho de Loulé.

O corredor algarvio teve como principal adversário na categoria superclass o colega de equipa Bernardo Rocha. Tanto na corrida de sábado como na de domingo, Renato da Silva foi o melhor, seguido por Bernardo Rocha. No terceiro lugar colocaram-se Francis Luiz (Clube Bicross de Portimão), no sábado, e Leonardo Carmo (Team BMX Quarteira), no domingo, segundo nota da União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo.

A principal categoria feminina, + 15 anos, teve um pódio igual nos dois dias de competição. Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside) foi a melhor, seguida pela colega de equipa Leonor Carvalho e por Filipa Gonçalvez (Clube Bicross de Portimão).

Entre os homens com mais de 17 anos o destaque vai para Martim Almeida (Clube Bicross de Portimão), vencedor nas etapas de sábado e de domingo. Francisco Sousa (Team BMX Quarteira) ganhou no sábado na categoria de sub-17, assumindo a dianteira na geral da Taça, apesar de a vitória no domingo ter sorrido a Sebastian Ellis (Clube Bicross de Portimão).

Joaquim Pino (Casa do Povo de Abrunheira) fez o pleno nas provas de sub-15 masculinas. Na mesma categoria, mas nas meninas, houve domínio repartido. Vitória no sábado para Íris Moaru (Clube Bicross de Portimão) e no domingo para Maria Pinto (Casa do Povo de Abrunheira), comandante da Taça.

Nas restantes categorias pontuáveis para a Taça de Portugal, os comandantes são a master feminina Alexandra Loureiro (Pinhalbike Team/Associação Desportiva), Marco Amaral (Team BMX Quarteira) em cruisers 30/39 anos e Paulo Domingues (Casa do Povo de Abrunheira) em cruisers +40 anos.

O Clube Bicross de Portimão saiu da vizinha localidade de Quarteira no topo da geral da Taça de Portugal por equipas.

A próxima jornada dupla da Taça de Portugal de BMX vai realizar-se em Coimbra, nos dias 4 e 5 de maio.