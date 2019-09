Regata Clipper Round the World Yatch Race está Portimão até domingo

A Marina de Portimão ponto de paragem o início da regata A Clipper Round the World Yatch Race, cuja primeira etapa liga Londres à cidade uruguaia de Punta del Este.

São esperadas 11 embarcações, com os mais de 230 velejadores que tomam parte neste trajeto inicial.1

Entre os dias 12 e 15 de setembro, funcionará das 10h00 às 18h00 uma fan zone na Praça da Marina de Portimão, onde vai ser possível conhecer-se a história da Clipper Round the World Yatch Race, vivendo as emoções desta volta ao mundo. Por sua vez, nos dias 11 e 12 realiza-se junto à zona comercial da marina um certame de vinhos portugueses.

Esta volta ao mundo não competitiva vai durar cerca de um ano, com diversas escalas nos cinco continentes e um total de 40 milmilhas náuticas.

No programa que assinala a passagem deste evento desportivo por Portimão também faz parte na quinta-feira, 12 de setembro, o Rally Clipper 2019-20, a decorrer ao largo da Praia da Rocha das 11h00 às 15h45 e que poderá ser visto pelo público ao longo da costa.

No mesmo dia realiza-se no Aqua Lounge do Hotel Tivoli Marina de Portimão o Clipper Connect, networking aberto a empresários e empreendedores que fazem do mar a sua fonte de inspiração para negócios e inovação, e que está agendado para as 17h00, seguido de degustação promovida pela Docapesca.

Para os dias 12 e 13 de setembro, estão previstas visitas a um icónico Clipper 70’, com 23 metros de comprimento, permitindo aos participantes perceber como se vive a bordo destas embarcações, dotadas da mais moderna tecnologia, que estão a dar a volta ao mundo.

Os visitantes poderão igualmente conhecer a tripulação, enquanto se prepara para a sua primeira grande travessia oceânica.

As visitas são gratuitas e acontecem das 14h00 às 19h00, só sendo necessário marcação prévia para grupos com mais de 20 pessoas, através do email ([email protected])

Ainda na sexta-feira, dia 13, a Embaixada do Uruguai em Portugal promove às 18h30, no Aqua Lounge do Hotel Tivoli Marina de Portimão, uma prova de vinhos deste país sul-americano e etapa final da primeira etapa relativa à Clipper Round the World Yatch Race, estando prevista a presença da embaixadora, Brigida Scaffo.

No sábado, 14 de setembro, os interessados com mais de 18 anos terão a oportunidade de conviver com quem participa nesta mítica volta ao mundo à vela e perceber como também poderão viver esta aventura.

O ponto de encontro será o Clube Naval de Portimão, a partir das 18h30, devendo as inscrições, num máximo de 50 pessoas, ser feitas aqui.

Por fim, no domingo, 15 de setembro, o público poderá ver os veleiros navegar ao longo da zona ribeirinha de Portimão, a partir das 14h45, num percurso entre a Marina e a antiga Lota.

Cerca das 16h00, os 11 veleiros partirão com destino ao porto uruguaio de Punta del Este, estando disponibilizadas informações complementares sobre a programação da passagem da Clipper Round the World Yatch Race por Portimão aqui.

Programa

12 de setembro – das 11h00 às 15h45 – Rally Clipper 2019-20 (ao largo da Praia da Rocha);

12 de setembro – 17h00 – Clipper Connect e degustação promovida pela Docapesca (Aqua Lounge do Hotel Tivoli Marina de Portimão);

13 de setembro – 18h30 – Prova de vinhos uruguaios (Aqua Lounge do Hotel Tivoli Marina de Portimão);

15 de setembro – 15h30 – Embarque em catamarã que acompanhará a partida dos veleiros rumo ao Atlântico Sul (ponto de encontro – Aqua Lounge do Hotel Tivoli Marina de Portimão).