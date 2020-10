Rallye Casinos do Algarve regressa à estrada em novembro

Rallye Casinos do Algarve 2020 na estrada a 14 e 15 de novembro. Pela primeira vez na sua história, a prova não poderá contar com a presença de público nas classificativas.

O Algarve prepara-se para receber a jornada de fecho do Campeonato de Portugal de Ralis de 2020, nesta que foi uma época desportiva marcada pela pandemia que ainda assola a nossa sociedade.

O Rallye Casinos do Algarve não foge à regra e dentro das várias medidas de contingência a que foi sujeito, inclui-se a interdição de público nas classificativas e a consequente não-criação de zonas espetáculo nem de disponibilização de mapas do percurso, havendo também todo um conjunto de regras para os espaços comuns no seio da prova (secretariado, parque de assistência, controles horários, entre outros).

A responsabilização nesta altura crítica é um fator primordial a que todos os intervenientes neste evento desportivo deverão estar sujeitos, a bem da saúde pública e do desporto motorizado nacional.

Tendo mais uma vez como palco os exigentes troços de asfalto do barlavento algarvio, a prova arranca no sábado, dia 14 de novembro, com o shakedown/qualifying na parte da manhã no município de Lagoa, de onde se fará também a partida oficial, a ter lugar no recinto da FATACIL, onde estará também o parque de assistência.

De seguida, os concorrentes irão fazer duas passagens pelas provas especiais de classificação de Portimão e Lagos.

No dia seguinte é a vez da Serra de Monchique assumir o protagonismo, com duas passagens pelos troços de Chilrão e Monchique.

O pódio final, sem a habitual festa, será defronte do Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha.

Além de ser decisiva para o Campeonato de Portugal de Ralis e para o FIA Iberian Rally Trophy, esta prova também será fulcral para as contas finais nas vertentes GT, Clássicos e Iniciados, assim para o Campeonato Sul de Ralis, que disputará a totalidade da prova, com os concorrentes a serem pontuados no final de cada dia de prova.

Toda a informação essencial da prova será comunicada ao momento, quer através de uma rádio online criada para o efeitos, através da atualizações constantes nas contas de Facebook, Twitter e Instagram do Clube Automóvel do Algarve e com os tempos online disponibilizados aqui e na aplicação Rally4Now.

O Rallye Casinos do Algarve 2020 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve (CAAL) sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Conta com os apoios da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão e ainda do Medronhito do Caldeirão e Acrimolde.