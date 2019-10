Rallye Casinos do Algarve com etapa super-especial em Portimão

Super-especial Portimão – Cidade Europeia do Desporto encerra a prova a 2 de novembro.

Tradicional prova de encerramento do campeonato nacional, o Rallye Casinos do Algarve vai para a estrada a 1 e 2 de novembro, com 120 quilómetros de especiais de classificação a percorrerem os municípios de Lagoa, Monchique Lagos e Portimão, onde se inclui a super-especial Cidade Europeia do Desporto 2019, estando marcada para a Praia da Rocha a cerimónia de entrega dos prémios.

A prova irá para a estrada no dia 1 de manhã, com a realização do shakedown e da qualifying stage na zona de Porches, estando a partida oficial agendada para as 14h30, quando os pilotos se dirigirem de Lagoa ao troço de Portimão, que marca o regresso deste município à realização de classificativas após alguns anos de ausência. Para assistir, convida-se os interessados a dirigirem-se à zona de público na aldeia dos Montes de Cima.

Os concorrentes passarão duas vezes por este troço e pelo do Chilrão, naquele que será o primeiro contacto com a serra de Monchique. O dia concluirá com a super-especial de Lagos.

O segundo dia de prova será passado na Serra de Monchique, com duas passagens pelos troços de Nave Redonda e Monchique, prometendo a super-especial Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, a disputar a partir das 15h00 na Rotunda Salgueiro Maia, um final de festa em grande, após o que os melhores pilotos serão consagrados durante a cerimónia de pódio e entrega de prémios, marcada para as 17h00 no Hotel Algarve Casino da Praia da Rocha, estando também previsto o desfile dos vencedores.

Trânsito estará condicionado em Portimão

A super-especial vai determinar a proibição de estacionamento em vários espaços na zona a partir de 31 de outubro, como serão os casos da Rua Jaime Palhinha, do topo da Avenida 25 de Abril, da Rua D. Martinho Castelo Branco e de parte da Avenida do Brasil, estando acautelado o acesso aos moradores desta área. No dia 2 de novembro, haverá cortes de trânsito na área envolvente à Escola Secundária Poeta António Aleixo e à EB 2,3 D. Martinho Castelo Branco.

Todos estes condicionamentos rodoviários serão devidamente assinalados e controlados pelas autoridades competentes, existindo percursos alternativos ao dispor dos automobilistas.

De referir que o Rallye Casinos do Algarve também contribuirá para a decisão do Iberian Rally Trophy, integrante da prova FIA European Rally Trophy, do Campeonato Português de Clássicos e do Campeonato Sul de Ralis, que têm muitas contas para fechar e títulos a atribuir.

Esta prova é organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, contando com os apoios da Solverde e dos Municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão.

