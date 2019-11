Rallye Casinos do Algarve: Bruno Magalhães na primeira etapa

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), líder do campeonato com 140,18 pontos, ocupa o terceiro posto do rali.

Bruno Magalhães (Hyundai i20) terminou ontem, 1 de novembro, na liderança o primeiro dia do Rallye Casinos do Algarve, após as cinco primeiras classificativas da nona e última prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

O campeão nacional entre 2007 e 2009 e segundo classificado do CPR, com 132,20 pontos, assumiu a liderança após a vitória na quarta especial, em Chilrão, destronando José Pedro Fontes (Citroën C3), que tinha sido o mais rápido nos três primeiros troços.

Magalhães concluiu a primeira jornada com uma vantagem de 7,9 segundos sobre Fontes, que arrebatou o cetro nacional em 2015 e 2016 e iniciou a prova algarvia no quarto posto do CPR, com 113,74 pontos.

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), líder do campeonato com 140,18 pontos, ocupa o terceiro posto do rali, depois de ter feito um pião na superespecial de Lagos, a última do dia, na qual gastou mais 8,6 segundos do que Magalhães, ficando a 10,6 do líder do rali.

O detentor do título nacional e campeão em 2003, 2004, 2005 e 2006, Armindo Araújo (Hyundai i20), que iniciou a prova no terceiro lugar do CPR, encerrou o dia no quinto posto, a 30,1 segundos. Fora da luta pelo título, Alexandre Camacho (Skoda Fabia) segue no quarto posto do rali, a 12,2 segundos da liderança.

Apesar de nunca ter sido campeão nacional, Teodósio lidera a edição de 2019 desde a primeira corrida, em Fafe, tendo vencido ainda em Mortágua. Para conquistar o cetro, basta a Teodósio ser primeiro ou segundo no rali algarvio.

O Casinos do Algarve, organizado pelo Clube Automóvel do Algarve, termina no domingo com a realização de cinco especiais de classificação, a última das quais a superespecial de Portimão (2,5 quilómetros), depois de duas passagens pelos troços de Nave Redonda (18,2) e Monchique (10.7).