Rali de Loulé abre o Campeonato Sul de Ralis 2020

O município de Loulé prepara-se para acolher, a 14 e 15 de abril a primeira prova do Campeonato Sul de Ralis 2020.

O Rali de Loulé irá servir de porta de entrada à época desportiva dos praticantes de ralis a sul, com o palco escolhido a serem os troços de terra delineados na serra do Caldeirão, nas freguesias de Ameixial (zonas aconselhadas ao público em Corte de Ouro e Besteiros) e Salir (zonas aconselhadas ao público na Cortelha e Barrigões).

A ação começa no dia 14, sábado, com a chegada dos concorrentes ao Ameixial, onde ficará localizada a base da prova, para procederem aos reconhecimentos das classificativas e às verificações administrativas e técnicas.

No dia 15 terá lugar a parte competitiva durante a parte da manhã para depois ao início da tarde os mais rápidos e os sobreviventes serem consagrados no pódio final da prova.

Sendo uma das provas mais antigas e carismáticas do calendário desta competição, o Rali de Loulé tem este ano a particularidade de ser a primeira prova em exclusivo do Campeonato Sul de Ralis a obter o selo de «Ecoevento» por parte da Algar, que se traduzirá na cedência aos concorrentes de material de recolha do lixo por eles produzido, assim como na colocação de contentores para lixo diferenciado nas zonas aconselhadas ao público.

O Rali de Loulé 2020 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve (CAAL) , sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio do Município de Loulé, Junta de Freguesia do Ameixial, Junta de Freguesia de Salir, Algar, Solverde Casinos e Hotéis, Medronhito do Caldeirão, Algarpneus, Acrimolde, Infraestruturas de Portugal e ICNF.

Mais informação sobre a prova pode ser encontrada aqui.