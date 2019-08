Prova de Superbike é destaque de setembro na Cidade Europeia do Desporto

Portimão, a Cidade Europeia do Desporto 2019 (CED) recebe outras provas nacionais e internacionais de grande prestígio, como a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, Alvor Judo Camp, Elite Cup de Hóquei em Patins, Open de Portugal em Golfe e a etapa inicial da Clipper Round the World 2019.

O mês arranca, na terça e quarta-feira, 3 e 4, com o 28º Torneio Internacional de Portimão de Ginástica Rítmica, desvendando detalhes para a já tradicional Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, que voltará a atrair ao Portimão Arena as melhores ginastas de 34 países, de sexta-feira, 6 de setembro, a domingo, dia 8.

Segue-se o R10 Street Futsal, a decorrer de 4 a 8 de setembro, na Alameda da República, onde marcará presença Ricardinho, o hexa melhor jogador do mundo.

Já entre os dias 5 e 8, o Autódromo Internacional do Algarve acolhe uma etapa do Campeonato do Mundo de Superbike, disputada pelos mais velozes pilotos do circuito internacional.

Destaque para a Clipper Round the World Yatch Race, cuja primeira etapa ligará Londres à cidade uruguaia de Punta del Este, com paragem na Marina de Portimão entre os dias 8 e 15, onde são esperadas 11 embarcações, com mais de 700 velejadores. Esta volta ao mundo, não competitiva, terá a duração de cerca de um ano, com diversas escalas nos cinco continentes e um total de 40.000 milhas náuticas.

Entre os dias 12 e 15 de setembro, será a vez do Campo de Golfe do Morgado do Reguengo voltar a receber o Open de Portugal, a prova rainha de uma modalidade cada vez mais mediática.

Mais tarde, de 20 a 22 de setembro, o Portimão Arena recebe a Elite Cup Hóquei em Patins Portimão 2019.

Já a Praia da Marina e a zona ribeirinha de Portimão disputam, de 27 a 29 de setembro, uma etapa do Europeu de Aquabike.

Destaque ainda para a Semana Europeia do Desporto, que entre os dias 23 e 29 de setembro dinamizará a CED 2019 com inúmeras iniciativas, entre as quais o encerramento nacional deste evento.

Durante a semana haverá lugar para as comemorações do Dia do Paralímpico Municipal, a 26 de setembro, na marina de Portimão e para a Marcha Corrida «Passeio da Memória / Dia do Coração», no último dia, com a partida no Parque de Feiras e Exposições de Portimão.

Setembro será também o mês da final do Campeonato Nacional de Triplete – Masculinos em Petanca (7 e 8, na zona ribeirinha de Portimão), da Taça de Portugal de Escolas de Vela (entre os dias 5 e 8, junto ao Clube Naval de Portimão) e do Campeonato Nacional Absoluto e Feminino de Xadrez (de dia 7 a 15, no Teatro Municipal de Portimão).

De realçar ainda a 3ª Grande Corrida de Carrinhos de Rolamentos, dias 28 e 29, na Mexilhoeira Grande e o Paradise Portugal Skydive Algarve, de 30 de setembro a 11 de outubro, no Aeródromo Municipal de Portimão.

Desporto e Formação para todos

Com o lema «Mais desporto para todos», existem vários eventos agendados, dos quais se destaca o Campeonato Nacional de Vela Adaptada, no Rio Arade, com a participação de 40 velejadores, entre os dias 27 e 29 de setembro.

Mais tarde, entre 30 de setembro e 4 de outubro, a Marina de Portimão será palco de dois estágios de vela adaptada, um nacional e outro internacional

Destaque também para o Torneio Solidário de Ténis (dias 14 e 15 de setembro no Complexo Municipal de Ténis), o Torneio Street Basket Para Todos (de 11 a 15 junto à antiga lota) e para o Torneio da Semana Sénior – Junta Freguesia Portimão (21 de setembro no Jardim das Águas Vivas).

Os Jogos Eurovisonsports Portimão 2019, promovidos pela Casa do Pessoal da RTP decorrem de 31 de agosto a 7 de setembro em Portimão e na Mexilhoeira Grande.

Já a Corrida / Caminhada «Plogging» percorrerá a cidade no primeiro dia do mês de setembro.

As ações de formação ocupam também um papel de relevo na CED 2019.

O 6º Alvor Judo Camp terá lugar entre os dias 4 e 8 de setembro, no Pavilhão de Montes de Alvor. Trata-se de um estágio internacional que terá a participação de cerca de 200 atletas de clubes portugueses, ingleses, espanhóis e chilenos, sendo de realçar a presença de vários técnicos / treinadores de alto nível.

O Estágio Nacional de Arbitragem decorre também em setembro, de 13 a 15, em vários locais do concelho, numa organização da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

Ainda neste âmbito, terá lugar a ação de formação «Competências Técnico-Táticas na Formação de Judo», de 1 a 5 de setembro, em Montes de Alvor.

Segue-se a formação «Educadores no Desporto – Educação Especial e Experiências Educativas do Desporto», dia 7, na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes.

Por fim, no dia 21, o Museu de Portimão é palco da formação «Desenvolvimento na Formação Desportiva» e no dia 28, a Biblioteca Municipal acolhe o Curso Nível I de Árbitros de Triatlo. Esta última formação estará a cargo da Federação Portuguesa de Triatlo Portugal e da Associação de Árbitros de Triatlo de Portugal.

Juntam-se às propostas, o BeActive Beach Games (7 a 9 de setembro na Área Desportiva da Praia da Rocha), o Campeonato Regional de BMX Race (8 de setembro na pista de bicross do Parque da Juventude de Portimão), o 2º Aquatlo O2, prova integrada no Circuito de Estrada do Algarve da Federação de Triatlo de Portugal (dia 8 na Praia da Restinga/ Ria de Alvor) e a fase final do Convívio Intermunicipal de Futsal (21 de setembro no Pavilhão Gimnodesportivo Portimão).

Além disso, há a assinalar o 6º Troféu «António Moura» de Vela Ligeira (21 e 22 de setembro na Praia da Rocha), o Portugal Beach Tag Rugby Festival (entre 27 e 29 de setembro no mesmo local) e a Taça da Liga Feminina «Vitor Hugo» da responsabilidade da Federação Portuguesa de Basquetebol (de 27 a 29 no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e na Escola da Bemposta).

Atividades para todos os gostos

Mas para o mês de setembro, a CED 2019 não se fica por aqui.

O Passeio Anual de Bicicletas Antigas tem lugar a dia 15 e a Semana Europeia da Mobilidade entre os dias 16 e 22, com várias atividades pela cidade.

Para os amantes de cães, o Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande apresente, no fim-de-semana de dias 21 e 22, o Concurso Canino.

Destaque ainda para o Empower For Life & Sport (23 a 27 de setembro em vários locais); o Padel Open Portimão – 10.000 Sénior (27 a 29 de setembro no Complexo Municipal de Ténis); o Dia Europeu do Professor de Educação Física (28 de setembro na Casa Manuel Teixeira Gomes) e o Dia Mundial do Coração: “Desporto e Coração” (28 de setembro, também na Casa Manuel Teixeira Gomes).

A Câmara Municipal de Portimão relembra ainda que, ao longo de todo o mês de setembro há também lugar para inúmeras atividades desportivas, proporcionadas pela autarquia, nos diversos equipamentos do concelho. Os interessados deverão fazer inscrição.

Quanto à programação integral de Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019, pode ser acompanhada no sites oficial (www.portimaodesporto2019.pt) e na página de facebook (www.facebook.com/cidadeeuropeiadodesporto2019/).