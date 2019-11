Primeiro «Trail do Falcão Real» disputa-se nos trilhos de Alcoutim

Esta é uma prova de TrailRunning organizada pelo Grupo Desportivo de Alcoutim – Trailrunners, em colaboração com a Câmara Municipal de Alcoutim e União das Freguesias Alcoutim e Pereiro.

Alcoutim irá receber, no próximo dia 15 de dezembro, às 9h00, o evento «I Trail do Falcão Real». A prova conta para a Liga Transfronteiriça (final de duas provas) e é a segunda prova da Taça Alengarve de Trail (TAT).

Terá três percursos com as seguintes distâncias: Trail Longo de 25 quilómetros, Trail Curto de 15 quilómetros e Caminhada com uma distância aproximada de 8 quilómetros que não terá classificações.

A idade mínima de participação é de 18 anos para o Trail Longo e o Trail Curto e de 16 anos para a Caminhada.

Para participar é indispensável estar consciente das distâncias e dificuldades específicas da corrida por trilhos, do desnível positivo e negativo das mesmas e de se encontrar adequadamente preparado física e mentalmente.

Também é imprescindível ter adquirido, antes do evento, capacidades reais de autonomia em montanha que permitam a gestão dos problemas que derivem deste tipo de provas, conseguir enfrentar sem ajuda externa condições ambientais e climatéricas adversas tais como nevoeiro e chuva, saber gerir os problemas físicos e mentais decorrentes de fadiga extrema, problemas digestivos, dores musculares e articulares ou pequenas lesões.

Em suma, como diz a organização, «estar consciente que o nosso trabalho não é o de ajudar o corredor a gerir os seus problemas». É ainda aconselhado aos atletas a realização de «exames médicos de rotina a fim de saberem como estão as suas condições físicas e psicológicas».

A abertura do secretariado e entrega de dorsais está marcada para as 18h00 de dia 14 de dezembro, na sede do Grupo Desportivo de Alcoutim, com encerramento marcado para as 21h00.

No dia 15 de dezembro, a abertura do secretariado e entrega de dorsais será no Cais de Desembarque de Alcoutim (onde será também a partida) a partir das 7h00.

O Trail Longo tem o briefing/controlo zero marcado para as 8h45 e o início para as 9h00. No Trail Curto, o briefing/controlo zero está agendado para as 9h05 horas e o início para as 9h10 horas. O briefing da Caminhada será pelas 9h15.

A organização disponibiliza a todos os atletas abastecimentos líquidos e sólidos de forma a satisfazer as necessidades consoante as distancias que vão percorrer.

As inscrições terão que ser efetuadas online (aqui) até ao dia 10 de dezembro. Mais informações podem ser consultadas na página de Facebook da organização.