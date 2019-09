Praia da Rocha recebe Curso de Treinadores de Surf

Curso vai ter lugar em outubro, numa parceria entre a Câmara Municipal de Portimão, a entidade formadora Forward – Formação Profissional e a Lab Coach – Sports Intelligence.

O Curso de Treinadores de Surf – Nível 1 integra a programação da Cidade Europeia do Desporto 2019, sendo uma «oportunidade única que tem por objetivo formar profissionais no treino do surfing, em todas as suas vertentes dentro e fora da água, contemplando os vários níveis de aprendizagem das modalidades, sempre contextualizados de forma moderna e atualizada», como explica o município em nota de imprensa.

A ação decorrerá nas instalações municipais, localizadas na Praia da Rocha, em três semanas de outubro (de 3 a 5; de 10 a 13; e de 17 a 20), com uma carga horária de 41 horas de formação geral, 42 horas de formação específica e um estágio de 500 horas, com o propósito de assegurar aprendizagens relacionadas com os conhecimentos científicos do exercício, do treino e do atleta, aplicando-os às modalidades de surfing.

O curso dirige-se a licenciados de Educação Física/Ciências do Desporto e a todos os agentes desportivos das modalidades de prancha – praticantes, treinadores, atletas, fisioterapeutas e outros – que apresentem currículo relevante na área e que queiram aprofundar os seus conhecimentos e competências no âmbito do treino e da performance no surf.

Os interessados em inscrever-se neste curso, homologado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, devem aceder a mais informações aqui.