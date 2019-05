Portimonense sofre goleada de mão cheia frente ao Benfica

Os algarvios até começaram melhor a partida, mas acabaram por sair goleados do Estádio da Luz por expressivos 5-1.



O Portimonense deslocou-se ao Estádio da Luz onde perdeu por 4-1, hoje, sábado, 4 de maio, em partida a contar para a 32ª jornada da Primeira Liga.

Os algarvios fizeram uma boa primeira parte, onde até podiam ter dado marcha ao marcador, mas o nulo permaneceu até ao intervalo.

Depois, na segunda metade, aos 53 minutos, Tabata não se fez rogado na cara de Odysseas e abriu a contagem para os algarvios.

A alegria portimonense, no entanto, durou pouco. Aos 62 minutos, Rafa empatou a contenda, e quatro minutos depois, aos 66, bisou e colocou os encarnados na frente do marcador.

O Portimonense não suportou a pressão do Benfica, e aos 84 minutos seria Seferovic a dilatar a vantagem dos líderes do campeonato. Repetindo a fórmula do colega Rafa, novamente quatro minutos depois, aos 88, o avançado suiço voltou a marcar, fazendo o quarto para os homens da casa.

Já em período de compensação, Jonas deixou a sua marca na partida e estabeleceu o 5-1 final.

Com este resultado, os homens de Portimão estabelecem-se, à condição, no 12º lugar da tabela. Na próxima jornada, a penúltima do campeonato, os alvinegros defrontam o Marítimo no Portimão Estádio, sábado, 11 de maio, às 15h30.