Portimonense no último lugar de Copa Ibérica ganha pelo FC Porto

A primeira edição da Copa Ibérica disputou-se no fim de semana de 19 a 21 de julho, no Portimão Estádio, contando com a participação do Portimonense e do FC Porto, a representar Portugal, e Betis de Sevilha e Getafe, a representar Espanha.

O primeiro desafio da competição decorreu na sexta-feira, dia 19 de julho, opondo o FC Porto ao Betis de Sevilha, equipa onde alinham três nomes bem conhecidos dos portugueses: Cristian Tello (ex-FC Porto), William Carvalho (ex-Sporting) e Sidnei (ex-Benfica).

Num jogo bem disputado durante a primeira parte, os espanhóis marcaram primeiro por intermédio de Juanmi, aos 13 minutos, mas a reação dos dragões não demorou – Zé Luís, reforço dos azuis e brancos para a nova época, mostrou serviço ao marcar um excelente golo num remate de meia distância, aos 31 minutos.

A segunda parte teve menos motivos de interesse, em virtude da quebra de ritmo decorrente das muitas mudanças operadas por ambos os treinadores. Os 90 minutos terminaram com um empate, e a partida decidiu-se nas grandes penalidades, onde o central espanhol Marc Bartra falhou da marca dos 11 metros, e ditou a vitória do FC Porto, que converteu todos os penaltis e avançou assim para a final da competição.

No sábado, 20 de julho, entrou em campo a equipa da casa, defrontando o Getafe, conjunto que terminou no quinto lugar do Campeonato Espanhol.

Num jogo típico de pré-época, com um ritmo baixo e pausado, o empate a zero manteve-se até ao final dos 90 minutos e, mais uma vez, seria necessário recorrer às grandes penalidades para decidir o segundo finalista – do lado do Portimonense, William, Jorge Vilela e Ruster falharam os seus penaltis e os espanhóis levaram a melhor, vencendo por 3-2 e marcando o seu lugar no jogo que decidiria o vencedor desta primeira Copa Ibérica.

O último dia de competição, domingo, 21 de julho, ofereceu ao público dois jogos. Pela manhã, Portimonense e Betis decidiram o terceiro e quarto lugar da competição. Ficaram por cima os homens de Sevilha, que dominaram as operações por completo na primeira metade e adiantaram-se no marcador por Raúl, aos 18 minutos.

Na etapa complementar, os espanhóis voltaram a entrar melhor e ampliaram a vantagem aos 52 minutos, com um belo golo do veterano Joaquín.

O Portimonense ainda tentou reagir e conseguiu mesmo reduzir a desvantagem por intermédio de Paulinho, com um remate de fora da área, mas os béticos seguraram a vantagem e garantiram o terceiro lugar da Copa Ibérica.

Ao início da noite, FC Porto e Getafe entraram em campo para decidir quem levantava a taça. Com os dragões a acumular oportunidades desperdiçadas, especialmente por intermédio de Luís Diaz, os homens dos arredores de Madrid não se fizeram rogados e abriram a contagem com um cabeceamento de Leandro Cabrera, aos 39 minutos, indo para o intervalo em vantagem.

Mas o regresso dos balneários trouxe uns dragões mais assertivos – aos 52 minutos, Pepe empatou a contenda na sequência de um canto e, aos 81 minutos, o menino Fábio Silva, que completou 17 anos no decorrer da competição, deu a vitória aos dragões, no jogo e na competição.