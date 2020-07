Portimão requalifica equipamentos desportivos no concelho

Intervenções são, segundo o município, «necessárias e importantes».

A Câmara Municipal de Portimão está a proceder a obras de requalificação do Complexo Desportivo de Alvor e do Pavilhão Desportivo dos Montes de Alvor.

A intervenção no Complexo Desportivo de Alvor está a ser feita com incidência na substituição da cobertura da nave da piscina, estando a ser efetuados trabalhos de melhoramento dos balneários e de manutenção e requalificação do espaço exterior, nomeadamente a renovação do passadiço pedonal e colocação de uma rampa de acesso à secretaria para pessoas com mobilidade reduzida.

A execução efetiva desta obra está prevista para meados de agosto, representando um investimento de cerca de 159 mil euros euros, acrescidos de IVA.

Já no que toca ao projeto de requalificação do Pavilhão Desportivo dos Montes de Alvor, os trabalhos envolveram o melhoramento do piso desportivo e representaram um investimento na ordem dos 20000 euros, acrescidos de IVA.

Estas obras, «necessárias e importantes», inserem-se numa estratégia de requalificação dos equipamentos desportivos do concelho de Portimão, através de um conjunto de intervenções que pretendem aumentar o tempo de vida dos edifícios e que têm também por objetivo a valorização da atividade desportiva e consolidação do lema «Mais Desporto Para Todos», assumido pela autarquia no passado ano, quando Portimão foi eleita a Melhor Cidade Europeia do Desporto 2019.