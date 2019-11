Portimão recebe «Pirouette» da Federação de Ginástica de Portugal

Estreia do espetáculo itinerante está marcada para as 16h00 do próximo domingo, dia 1 de dezembro, no Portimão Arena, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

«Pirouette» é um espetáculo gímnico com direção artística de Bruno Oliveira, que procura transmitir a beleza do movimento, associado aos valores olímpicos que nos definem enquanto pessoas e enquanto vida, e contará com a participação de uma centena de ginastas de topo, de todas as disciplinas, em representação dos seguintes clubes: Academia CantanhedeGym; Ginásio Clube Português; Clube Parque das Nações; Sporting Clube de Portugal; Gimnofrielas; Lisboa Ginásio Clube; Clube de Ginástica de Almada; Sport Lisboa e Benfica; Clube Naval Setubalense e Colégio São João de Brito.

Também estarão presentes ginastas de dois clubes locais – o Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense e o Multidesportos Clube de Portimão – que têm desempenhado um relevante papel na divulgação da modalidade no concelho.

Segundo os responsáveis do evento, «Pirouette» é «uma caligrafia de corpos, uma aguarela em movimento, uma reinvenção da plasticidade e da beleza no desporto, ginástica em todas as suas expressões e espelho dos valores primordiais do Olimpismo».

Também constitui «uma energia em estado puro capaz de nos fazer voar, pois é um espírito que nos une, um modo de estar em harmonia com a vida e com os outros, um imaginário forjado sonho-a-sonho por cada ginasta».

A entrada para o espetáculo é gratuita e os bilhetes podem ser levantados num dos seguintes locais: Complexo Desportivo de Alvor (dias úteis das 8h00 às 20h00); Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande (dias úteis das 8h00 às 20h00); Museu de Portimão (terça-feira das 14h30 às 18h00 e de quarta-feira a domingo das 10h00 às 18h00); Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão (dias úteis das 9h00 às 19h30); Portimão Arena (dias úteis das 9h00 às 19h00) e TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (terça-feira a sábado das 13h00 às 17h30).

No dia do espetáculo, apenas será possível levantar ingressos no Portimão Arena.