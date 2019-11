Portimão recebe Congresso para debater a corrida em Portugal

Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) agendou para o próximo domingo, 1 de dezembro, o Congresso da Corrida Prof. Mário Moniz Pereira, que terá lugar no auditório do Museu de Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

No programa estão integradas várias áreas temáticas do conhecimento relacionadas com a modalidade, desde a vertente intergeracional à saúde, passando pela formação e rendimento, com a participação de diversos especialistas, no sentido de se alargarem sinergias e destacar a visão articulada e integrada no panorama da corrida e do desporto nacional.

Na ocasião serão homenageados a atleta algarvia Ana Cabecinha e o seu treinador, Paulo Murta, merecendo destaque o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Portimão, que atualmente movimenta 75 pessoas, entre os 15 e os 70 anos, com treinos à segunda e quinta-feira, a partir das 18h30.

Os profissionais desta área desportiva podem inscrever-se gratuitamente, recebendo 0,6 créditos por se tratar de uma formação acreditada, enquanto as inscrições para o público em geral custam 10 euros, devendo em ambos os casos ser feitas aqui.

A completar uma década de existência, o Programa Nacional de Marcha e Corrida desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e FPA sempre teve na área da formação um dos principais pilares de intervenção nas comunidades onde se encontram implementados Centros de Marcha e Corrida, tanto junto dos praticantes como dos técnicos e treinadores de atletismo, no sentido de qualificar cada vez mais quer a prática quer a intervenção técnica destes responsáveis.

Em 2018, foi associado ao Congresso o nome do Prof. Mário Moniz Pereira, de forma a recordar e relevar a importância na história da modalidade do consagrado treinador, espelhado no desenvolvimento da corrida e dos resultados internacionais obtidos nesta área, entrecruzando-o com a história atual.

A corrida tem vindo a ocupar um lugar muito significativo nas práticas desportivas dos portugueses nas suas várias vertentes e, através da sua prática, têm vindo a ser criadas condições para a promoção do aumento da atividade física em Portugal, de modo a serem alcançados os objetivos e metas propostos pelos vários planos e programas de promoção da atividade física.

Programa Completo:

10H00 / 10H15 – Abertura do Congresso

10h20 / 10h40 – Homenagem a Paulo Murta e Ana Cabecinha

10h40 / 11h00 – Centro de Marcha e Corrida de Portimão (Nuno Afonso)

11h00 / 11h20 – Circuito de Marchas do Algarve – IPDJ Algarve (Custódio Moreno)

11h20 / 11h30 – Pausa

11h30 / 12h00 – Recomendações para a prática da atividade física (Rute Santos)

12h00 / 12h30 – Recomendações para a prática da caminhada e corrida nos Centros de Marcha e Corrida (Serafim Gadelho)

12h30 / 13h00 – Daily Mile (Jorge Vieira)

13h00 / 14h30 – Almoço

14h30 / 15h00 – Corrida e asma (Vítor Fonseca)

15h00 / 15h30 – Benefícios da corrida na saúde (Ângelo Costa)

15h30 / 16h00 – Pausa

16h00 / 16h30 – Treino da força aplicada à corrida (Nuno Ribeiro)

16h30 / 17h00 – Fundamentos da nutrição para corredores (Mónica Neves)

17h00 / 17h15 – Pausa

17h15 / 18h15 – Da formação ao pódio europeu (Paulo Murta e Diogo Sousa)

18h30 – Programa Nacional de Marcha e Corrida (Pedro Rocha)

19h00 – Encerramento