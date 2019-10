Portimão prepara-se para ser a capital europeia da vela adaptada

O cenário idílico da Marina de Portimão acolhe entre 7 e 12 de outubro o Campeonato da Europa de Vela Adaptada, que contará com a participação de cerca de 120 atletas em representação de 12 países, no âmbito de Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019.

As regatas decorrerão ao longo dos cinco dias entre as 11h00 e as 18h00, sendo divididas por quatro classes – Hansa 2.3 Singles, 303 Duplos, 303 Singles e Liberty. No final de cada dia de prova haverá um programa social, onde atletas, equipas de apoio, staff e convidados poderão usufruir de uma comida marinheira e recuperar energias para os dias seguintes.

«Trata-se de um dos maiores desafios alguma vez assumidos por uma organização em terras lusas no que diz respeito à vela adaptada, num empreendimento que contará com o apoio de 50 elementos do staff e voluntários, além de uma logística de mar e terra bastante complexas», sublinha a propósito Maria Nobre de Carvalho, da associação Teia D’Impulsos, coorganizadora da prova em conjunto com o Iate Clube da Marina de Portimão.

Na segunda-feira, dia 7 de outubro, haverá uma regata de treino das 14 às 16 horas, seguida da Cerimónia de abertura, com apresentação dos países e equipas participantes e divulgação do programa da prova, na presença de representantes da Câmara de Portimão, Região de Turismo do Algarve, Federação Portuguesa de Vela e Instituto Português do Desporto e Juventude, entre outros.