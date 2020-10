Portimão Motor Sports já faz a cidade vibrar com o desporto motorizado

Portimão veste-se ao longo desta semana com as cores dos desportos motorizados, tendo preparado um programa de animação inspirado nas competições de alta velocidade.

Em contagem decrescente para a corrida de 25 de outubro a contar para o Mundial de Fórmula 1, que se vai disputar no Autódromo Internacional do Algarve, as ruas da cidade de Portimão já vibram com as emoções os desportos motorizados.

Sob o lema «Portimão Motor Sports», o programa pretende ser «um conceito e uma marca que afirma a cidade como a anfitriã do Autódromo Internacional do Algarve, e que se embeleza para receber de braços abertos os grandes fãs dos desportos motorizados, fazendo questão de mostrar a sua identidade, do património à cultura, sem esquecer a gastronomia», segundo a presidente do Município, Isilda Gomes.

Esta animada pista tem início no Largo da Mó, estendendo-se pela Alameda da República, Jardim 1º de Dezembro, Praça Manuel Teixeira Gomes e zona ribeirinha.

Nos grandes ecrãs instalados na cidade será possível ver os treinos e as competições, enquanto a animação de rua, o Camião RFM (com emissões em direto), gaming e simuladores 7D, entre outras atividades.

«Toda esta oferta funcionará como um chamariz para que quem nos visita consuma no nosso comércio, se delicie com a nossa gastronomia e experiencie as nossas propostas de lazer, vibrando com as emoções da alta velocidade, mesmo fora do autódromo», defende a autarca.

Estão previstas atuações musicais, sujeitas a levantamento gratuito de bilhetes e com lugares sentados, a começarem às 21h30 de sexta-feira, dia 23 de outubro com a Banda Motorsports, no sábado, dia 24, com a cantora Mariza.

No domingo, para encerramento, a animação estará por conta da DJ ZANOVA, às 17h30, no recinto de exposições.

Centenas de bandeirolas de xadrez decoram centenas de estabelecimentos comerciais durante toda esta semana, transmitindo uma ambiência festiva à principal zona de comércio da cidade.

Sem esquecer a atual situação pandémica, a responsável apela ao comportamento cívico, ao pedir que «todos sejamos um agente de proteção, nossa e dos outros: se cumprirmos as regras da Direção-Geral da Saúde, estaremos salvaguardados».

«Na cidade primamos por cumprir as regras emanadas pelas autoridades sanitárias e tudo faremos para que ninguém possa dizer que foi infetado em Portimão, pois esta é uma excelente oportunidade para mostrarmos o que temos de melhor», sublinha Isilda Gomes.

A programação do «Portimão Motor Sports» pode ser consultada aqui.