Portimão já abriu inscrições para a Corrida da Liberdade

No âmbito do programa dos 50 anos do 25 de Abril, Portimão volta a dinamizar a Corrida da Liberdade, numa edição que apresenta três provas: Corrida das Crianças, Corrida de 10 km e Caminhada de cinco km.

A Corrida da Liberdade Portimão’24 vai para a estrada no dia 25 de abril e há novidades para esta 18ª edição da prova, cujas inscrições já se encontram abertas.

A iniciativa, que este ano assinala as comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, é composta por vários percursos e distâncias para todas as idades e contará com três modelos de prova, com o objetivo de garantir que, a correr ou a caminhar, todos poderão participar.

Com partida e chegada da zona ribeirinha de Portimão, a primeira prova será a Corrida das Crianças, agendada para as 09h00 e destinada aos que nasceram entre 2009 e 2019, contando com cinco percursos ajustados à idade de cada participante.

A Corrida de 10 quilómetros (km) e a Caminhada de cinco km são as grandes novidades desta edição e têm ambas partida marcada para as 10h00.

As inscrições já estão abertas e, no caso da Corrida 10 km e da Caminhada cinco km, contam com duas fases de inscrição: a primeira até 24 de março, com um custo de 10 euros no caso da corrida, e de oito euros para a caminhada; a segunda fase, entre 25 de março a 24 de abril, terá os custos, respetivamente, de 12 euros e 10 euros.

No caso da Corrida das Crianças, as inscrições têm o custo simbólico de três euros.

A entrega do Kit de Atleta, que varia consoante a prova para a qual o participante estiver inscrito, decorrerá nos dias 23 e 24 de abril e a recolha respetiva estará sujeita à apresentação de confirmação de inscrição e documento de identificação, sendo que não existirá entrega de qualquer tipo de kit no dia 25 de abril.

Todas as informações relativas aos valores, entrega do Kit de Atleta, percursos das provas, prémios e regulamento da Corrida da Liberdade podem ser consultadas na página da oficial da prova, disponível aqui.

A Corrida da Liberdade é promovida pela Câmara Municipal de Portimão, com organização técnica da HMS Sports, e enquadra-se nas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, sendo parte integrante de uma programação diversificada para assinalar meio século sobre a Revolução dos Cravos.