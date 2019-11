Portimão homenageia atletas na gala «Fé no Triatlo»

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe no próximo dia 23 de novembro, sábado, a partir das 15h00, a Gala «Fé no Triatlo», onde serão distinguidos atletas, treinadores e dirigentes que têm contribuído para o desenvolvimento da modalidade.

Os nomeados para Treinador do Ano são Paulo Antunes, Pedro Leitão e Rodolfo Lourenço, enquanto as atletas elegíveis são Gabriela Ribeiro, Melanie Santos e Madalena Almeida. A distinção masculina caberá a João Silva, João Pereira ou Ricardo Batista.

A gala, realizada em Portimão no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, juntará a os melhores, a nível nacional, da modalidade, servindo ainda para a atribuição das distinções «Fé no Triatlo», que destacam as personalidades do ano e prestam homenagem à sua dedicação a esta tão exigente disciplina desportiva.

A cerimónia contará com a participação de Vasco Rodrigues, presidente da Federação de Triatlo de Portugal, e de Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, em representação das entidades organizadoras.