Portimão dedica tertúlia à realidade do «Desporto Adaptado»

Ciclo de tertúlias Teia D’Ideias regressa hoje, 10 de outubro, com o tema «Desporto Adaptado», num debate com início às 21h00 na Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

O desafio lançado pela Câmara Municipal, no âmbito de Portimão – Cidade Europeia do Desporto (CED) 2019, levou a Associação Teia D’Impulsos a dinamizar o projeto Desporto e Atividade Física Acessível, permitindo que as pessoas portadoras de deficiência sejam ativas desportivamente e tenham acesso a condições adequadas ao desenvolvimento de um plano regular e continuado de atividade, no sentido de promover maior e melhor qualidade de vida.

Nesse sentido, foram convidados para o painel Clarisse Mendes, terapeuta ocupacional do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e professora assistente do Instituto Politécnico de Beja, Gunilla dos Santos, mãe de um atleta medalhado mundialmente na modalidade de natação adaptada, Luís Brito, treinador de vela adaptada e presidente da Teia D’Impulsos, e ainda Elsa Pereira, professora adjunta de Ciências do Desporto da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve.

Esta tertúlia realiza-se num mês em que a programação da CED 2019 é dominada pela inclusão social através do desporto, desde o Campeonato Europeu de Vela Adaptada, que decorre em Portimão até 12 de outubro com 130 atletas de dez países, ao Torneio de Andebol Adaptado, agendado para os dias 19 e 20 do corrente, sem esquecer os Jogos Multidesportivos Internacionais (CPISRA Development Games), que entre 4 e 6 de outubro englobaram as disciplinas de boccia, tricicleta e slalom em cadeira de rodas.

O Teia D’Ideias é um projeto do Centro Cidadania Activa e Intervenção Cívica da Teia D’Impulsos, contando com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, das Águas do Algarve e da Delta Cafés.