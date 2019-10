Portimão acolhe primeira Conferência Ibérica sobre Gestão do Desporto

No âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, o ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes organiza a primeira Conferência Ibérica sobre Gestão do Desporto, que irá decorrer no auditório do Museu de Portimão, no dia 17 de outubro, quinta-feira, a partir das 14h30.

Esta organização conta com a parceria da Câmara Municipal de Portimão, e pretende ser um primeiro momento de reflexão em torno das temáticas da prática desportiva, do treino desportivo, dos novos modelos desportivos e da gestão e marketing desportivo.

Para o efeito, a Conferência conta com a participação de especialistas da Universidad de Huelva, da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa / Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).

Todos os conferencistas são professores universitários com reputação internacional, que se reúnem em Portimão a convite do ISMAT, visando «dinamizar a investigação e discussão na área das Ciências do Desporto».

As sessões que constam do programa serão moderadas por Carlos López-Cano Vieira e Ricardo Oliveira, ambos professores do ISMAT, estando confirmados como oradores Manuel Abad Robles, professor da Universidad de Huelva, que falará sobre «Diversidade Funcional e Prática Desportiva», Francisco Javier Fuentes-Guerra, professor da Universidad de Huelva, que abordará os «Novos Modelos Desportivos: Desafios Presentes e Futuros», Jorge Proença, professor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, que dissertará sobre «Fatores Determinantes da Performance em Treino Desportivo» e Pedro Dionísio, professor do ISCTE-IUL, que se debruçara sobre «Tendências na Gestão e Marketing Desportivo».

O evento, que também tem a parceria da Associação Territórios Criativos, destina-se a profissionais da área do Desporto, professores de Educação Física e Desporto, treinadores desportivos, técnicos autárquicos da área do Desporto, gestores de entidades desportivas (clubes, associações e outras) e jornalistas, sendo a entrada gratuita, mas sujeita a inscrição, que pode ser feita aqui.