Portimão abre inscrições para época desportiva 2019/20 já em setembro

Este ano, todos os que se inscreverem nos programas municipais têm direito a um kit desportivo com material da Cidade Europeia do Desporto (CED) 2019.

O município de Portimão vai retomar em setembro os diversos projetos relacionados com a época desportiva 2019/2020, com uma oferta diversificada, onde não faltam a ginástica de manutenção e adaptada, modalidades de ginásio, ténis, natação, hidroginástica, hidroterapia, ballet, dança contemporânea, futebol, andebol, marcha e corrida.

Com todo este leque de ofertas, o município pretende promover a saúde através da prática desportiva regular, ao incentivar os cidadãos a integrarem os diversos programas destinados a grupos etários diferenciados, o que lhes permitirá adquirir estilos de vida mais saudáveis e adotar o lema da Cidade Europeia do Desporto (CED) 2019 – «Mais Desporto para Todos!».

É precisamente debaixo da égide deste projeto, que este ano todos as pessoas que se inscreverem nos programas municipais têm direito a um kit desportivo com material da CED 2019.

Projeto Exercício e Saúde

Desenvolvido para a população residente com mais de 45 anos e em colaboração com algumas instituições do concelho, o Projeto Exercício e Saúde decorre no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e as aulas começam a 1 de outubro.

As renovações para este programa, que abrange atividades de ginástica e condição física adaptada, marcha e corrida, Olimpíadas Sénior e outros convívios, decorrem de 16 a 20 de setembro, enquanto as novas inscrições têm lugar entre 23 e 27 de setembro.

Um dos aspetos positivos para quem se inscrever é a realização da avaliação da condição física dos participantes, que permite com segurança e rigor ajustar a modalidade a praticar e a respetiva tipologia das sessões.

Através do Gabinete de Avaliação e Prescrição de Atividade Física, a funcionar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão em colaboração com o Centro de Saúde de Portimão, vai ser possível efetuar o registo da evolução dos níveis de resistência cardiorrespiratória e muscular, flexibilidade, equilíbrio e composição corporal.

Portimão Gym

O Portimão Gym, cujas aulas arrancam a 16 de setembro, é um programa que abrange algumas modalidades habitualmente praticadas em ginásios, com diferentes níveis, destinadas a pessoas com mais de 16 anos. Dispõe de aulas de yoga, pilates, hipopressivos, zumba, localizada e fitpower.

Para crianças dos 4 aos 12 anos, tem disponíveis aulas de pop dance. As renovações podem ser feitas de 2 a 6 de setembro, ao passo que as datas para novas inscrições vão de 9 a 13 de setembro.

Ballet e dança contemporânea

As Classes Municipais de Ballet e Dança Contemporânea têm lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão de segunda a sexta-feira, em diferentes horários, e estão divididas em ballet iniciação, ballet 1, elementar e intermédio / avançado destinado a maiores de 12 anos com experiência.

No que diz respeito à Dança Contemporânea, realiza-se às segundas, terças, quintas e sextas. O início da Escola Municipal de Ballet está marcado para 16 de setembro, decorrendo as renovações entre 2 e 6 de setembro e as novas inscrições de 9 a 13 deste mês.

Marcha e Corrida

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Portimão encontra-se aberto a pessoas de todas as idades e funciona às segundas e quintas, das 18h30 às 20h00.

Integra o Programa Nacional de Marcha e Corrida, iniciativa conjunta do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Federação Portuguesa de Atletismo e Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que visa a promoção da prática da marcha e corrida, tendo uma forte preocupação em estimular hábitos de vida saudáveis, com o adequado enquadramento técnico.

Os interessados devem telefonar para o 282 470 814 ou escrever para o email ([email protected]) de forma a formalizarem a inscrição.

Natação, hidroginástica, ténis e muito mais

Nos Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande são várias as modalidades disponíveis. No equipamento da Mexilhoeira Grande, localizado numa zona tranquila, é possível aos participantes desfrutarem de uma magnífica paisagem, ao mesmo tempo que beneficiam de aulas de hidroterapia, natação, hidroginástica, pilates ou treino funcional, sem esquecer a prática do futebol ao ar livre.

As inscrições realizam-se a partir do dia 10 de setembro e as aulas terão início a partir do dia 23 de setembro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contacto por email ([email protected]) ou telefone (282 248 571/ 962 290 427).

No Complexo de Alvor, os inscritos usufruem de uma piscina coberta com seis pistas, dois campos de ténis em piso sintético e um polidesportivo.

À parte das aulas, poderão fazer a reserva dos campos de ténis para praticar a modalidade com amigos ou familiares. Além de permitir uma ocupação livre, a piscina proporciona ainda a integração em classes de aprendizagem ou desenvolvimento da natação. A hidroginástica, a hidroterapia e a classe de pais e filhos são outras opções.

As aulas têm início a 16 de setembro, sendo feitas as renovações para a Escola de Natação entre 2 e 6 de setembro e as novas inscrições de 9 a 13 de setembro.

No que toca à hidroginástica, hidroterapia e Escola de Ténis, as novas inscrições pode ser efetuadas a partir do dia 2 deste mês.

Para mais informações, está disponível o email ([email protected]) e o telefone 282 457 841.

Em ambos os complexos desportivos, os interessados poderão usufruir das seguintes reduções no Pagamento anual (10 por cento); Portador de Cartão Jovem, Passaporte Sénior ou Cartão Municipal de Pessoa com Deficiência (20 por cento); Dois ou mais filhos até aos 16 anos (50 por cento); Titulares de rendimentos inferiores ao rendimento mensal garantido (80 por cento).

O programa completo das atividades do Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão ou quaisquer informações relacionadas com a oferta dos outros projetos municipais podem ser consultados aqui.





Também é possível contactar a Divisão de Desporto através do telefone 282 470 813 ou em [email protected]