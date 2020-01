As Piscinas Municipais de Lagoa recebem no dia 15 de fevereiro, entre as 13 e as 20 horas, o V Torneio de Polo Aquático de Lagoa.

Neste torneio é esperada a participação de atletas federados e não federados na disciplina de Polo Aquático, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos.

Entre as equipas presentes, estão já confirmadas a equipa da casa (Lagoa Académico Clube) e a Aminata de Évora.