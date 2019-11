Piscinas de Silves oferecem novas aulas com modalidades para todos

Complexo das Piscinas Municipais de Silves (CPMS) terá novas aulas de grupo destinadas a populações especiais, crianças, jovens e adultos.

Para as populações especiais, o CPMS oferece aulas de Hidroterapia, destinadas a utentes com problemas músculo-esquelético, fibromialgia, artrite reumatóide, espondilite, sequelas de fracturas, fraqueza muscular por imobilização, dores musculares, tensão muscular, artroses, pré e pós-operatório e lesões desportivas.

Também haverá aulas de yoga para grávidas, que pretendam beneficiar de exercícios e práticas do Yoga específicas, por forma a equilibrar o seu bem-estar físico e psíquico e, também, a ultrapassar melhor todas as alterações inerentes à gravidez.

As crianças e jovens poderão contar com aulas de Hip Hop, uma dança urbana com ritmo e energia «únicos e contagiantes», e com as aulas de Zumba Kids, uma classe coreografada, com músicas recentes e conhecidas dos mais novos, cujo objetivo é a aprendizagem de vários passos de dança, de forma descontraída e divertida.

Para os jovens e adultos haverá a aula de Jump, uma modalidade divertida e motivadora, em que existe uma predominância de exercícios aeróbicos combinados, através de pulos em cima de um minitrampolim individual. Esta aula destina-se a jovens a partir dos 16 anos.

Os interessados deverão fazer a sua inscrição junto do CPMS, através do telefone 282 440 270 ou por e-mail.