Olhão e Ferreiras recebem torneios de futebol juvenil

A Associação de Futebol do Algarve volta a organizar os torneios de futebol Olhão da Restauração, de Sub-14, e Jovens Promessas, de Sub-13, no próximo fim de semana, dias 8 e 9 de junho, no Estádio Municipal de Olhão e no Estádio da Nora, nas Ferreiras, respetivamente.

No sábado, em Olhão, a Seleção do Algarve mede forças com a Seleção de Beja, às 9h30, enquanto na outra meia-final entram em campo, às 11 horas, as Seleções de Évora e da Federácion Onubense de Fútbol (Huelva).

Às 16.30 horas disputa-se o terceiro e quarto lugar da prova e a final está marcada para as 18 horas.

Com o mesmo formato mas no domingo, a formação algarvia joga com o Futebol Clube Ferreiras, às 9h30, e a Federácion Onubense de Fútbol defronta a equipa de Beja, às 11 horas. A partir das 16.30 e das 18 horas, respetivamente, decidir-se-ão o último lugar do pódio e o grande vencedor do torneio.

Todos os jogos serão transmitidos em direto através da plataforma MyCujoo da Associação de Futebol do Algarve.