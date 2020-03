Olhanense vence no Alentejo e mantém perseguição ao líder

Louletano também venceu, no duelo algarvio da jornada, o Armacenenses, enquanto o Esperança de Lagos averbou uma derrota caseira.

O Olhanense deslocou-se ontem, domingo, 1 de março, a Évora, para defrontar o Lusitano, numa disputa a contar para a 24ª jornada do Campeonato de Portugal.

Na estreia de novo treinador, Filipe Moreira (ex-Vilafranquense), que substituiu o demitido Bruno Ribeiro, a turma de Olhão não deu hipóteses ao conjunto alentejano.

Mohcine Nader (27’) e João Miranda (33’) deram uma confortável vantagem ao Olhanense, que ainda apanhou um pequeno susto quando, aos 75 minutos, Joshua fez um golo na própria baliza e deu algum alento ao Lusitano de Évora.

No entanto, logo no minuto seguinte, Leleco fez o terceiro para os algarvios e sentenciou a partida, garantindo 54 pontos para o Olhanense e a perseguição cerrada ao líder, Real SC, que também venceu nesta jornada.

Em Loulé, um duelo entre algarvios terminou com a difícil vitória do Louletano sobre o Armacenenses.

Os homens de Armação de Pêra entraram a vencer, com um golo de Yaggo (13’), mas o goleador Erico Castro restabeleceu a igualdade aos 27 minutos.

No entanto, os forasteiros estavam certeiros e, ao minuto 34, Pedro Rodrigues voltou a adiantar o Armacenenses no placard. O empate chegou já na segunda parte, por Leandro Cortez (49’), com o tento da vitória louletana a cair por Adriano, aos 71 minutos.

O Louletano mantém o quarto posto, com 50 pontos, a quatro da zona de acesso ao playoff. Já o Armacenenses fica pela 10ª posição, com 26 pontos.

Já o Esperança de Lagos não conseguiu melhor que a derrota na receção ao Sintrense.

O golo surgiu já perto do fim, aos 88 minutos, por Rodrigo Parreira. Com este resultado, os lacobrigenses quedam-se pelo 12º lugar, com 25 pontos.