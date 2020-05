Olhanense «estala o verniz» após FPF indicar subida de Arouca e Vizela

Algarvios estão incrédulos com decisão «absolutamente inadmissível». Mais clubes juntam-se ao protesto.

Estalou o verniz no Campeonato de Portugal após o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitido no sábado, 2 de maio, que indica para a subida de divisão à Liga Pro o Futebol Clube de Vizela e o Futebol Clube de Arouca, líderes das séries A e B da prova.

Na base da decisão tomada pelo órgão que tutela a competição está, segundo a nota emitida, o facto de estes serem «os dois clubes com mais pontos» no total das quatro séries. Mas isso não caiu bem ao emblema algarvio, que liderava a Série D do Campeonato de Portugal, em igualdade pontual com o Real Sport Clube.

Segundo uma tomada de posição do Olhanense no seu Facebook oficial, «esta decisão viola claramente a verdade desportiva, o mérito desportivo, o critério de territorialidade e o regulamento da competição, não sendo nem justa nem equitativa».

Para o emblema de Olhão, «o critério dos mais pontuados entre séries diferentes não tem expectativa legítima dos clubes participantes. Qualquer pessoa sabe que os clubes que lutam nesta competição planeiam as suas estratégias desportivas com o objectivo de conseguir conquistar os primeiro dois lugares, que têm o acesso directo para o play-off. Nunca com o objectivo diário de somar mais pontos relativamente às equipas das outras séries. Como qualquer pessoa sabe também, cada série apresenta características e dinâmicas diferentes que, como o regulamento do Campeonato de Portugal não tem em conta, não podem ser comparadas».

O clube algarvio vai mais longe e acusa: «ninguém da direção da Federação Portuguesa de Futebol teve o cuidado de falar connosco antes de divulgar o comunicado, demonstrando uma clara falta de atenção para as nossas cores e os nossos interesses desportivos e económicos».

A posição algarvia, de resto, foi subscrita quase em simultâneo pelo Praiense, emblema dos Açores que liderava a série C, que também no seu Facebook oficial manifestou «enorme surpresa e estupefação» pela decisão tomada pela FPF. O clube açoreano indica mesmo que deu «ordens ao advogado para iniciar um processo judicial».

Entretanto, juntaram-se ao manifesto o Real Sport Clube, o Sport Benfica e Castelo Branco, a Associação Desportiva de Fafe e o Lusitânia de Lourosa Futebol Clube.

As direções dos seis clubes reuniram e juntaram forças, denunciando também que «esta situação contraria totalmente o que foi transmitido desde o início de Abril pelo departamento de competições da FPF, que sempre pediu serenidade, pois em articulação com o Governo e a Direção-Geral da Saúde, a breve trecho, iriam ser anunciadas as datas de início dos treinos, bem como as datas e os locais onde se iriam realizar os jogos de play-off».

Os seis clubes lesados solicitaram agora uma reunião conjunta com a direção da Federação, de modo a esclarecer toda a situação, «pois a mesma, a tornar-se definitiva, causará elevados prejuízos desportivos e económicos».