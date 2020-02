Olhanense derrota Louletano e continua líder no Campeonato de Portugal

Esperança de Lagos e Armacenenses tiveram jornada negativa.

O Olhanense recebeu e bateu o Louletano por 3-1, em partida realizada no domingo, 9 de fevereiro, no Estádio José Arcanjo, a contar para a 21ª jornada do Campeonato de Portugal.

A equipa da casa começou da melhor forma, adiantando-se no marcador logo aos dois minutos por intermédio de Tiago Jogo. Aos 29, Sapara ampliou a vantagem da turma de Olhão.

Habituado a fazer golos, o avançado nigeriano haveria de marcar na baliza errada perto do intervalo, aos 41 minutos, relançando o Louletano no jogo. Mas na segunda metade, o atleta redimiu-se e fez o 3-1 para o Olhanense (62′). O Louletano terminou a partida reduzido a nove elementos – Vladimir Forbs (65′) e Pedro Oliveira (68′) foram sentenciados com o cartão vermelho direto.

Com este resultado, o Olhanense mantém o ponto de vantagem sobre o Real de Massamá, segundo classificado. Já o Louletano atrasa-se na luta pela subida, estando agora a quatro pontos dos lugares de sonho.

As restantes equipas algarvias tiveram uma prestação negativa nesta jornada do Campeonato de Portugal.

O Armacenenses deslocou-se a Sintra, onde foi derrotado pelo Sintrense por 2-0. Os golos ficaram a cargo de Luís Almeida (3′) e do ex-Farense Leo Tomé (36′). O conjunto de Armação de Pêra mantém assim os 23 pontos e queda-se pelo 10º lugar.

Já o Esperança de Lagos sofreu uma goleada na visita ao GS Loures. A jogar em casa, a turma lisboeta não deu hipóteses e venceu por 4-0 com golos de Maurício Junior (de grande penalidade, aos 28′), Dani (48′) e José Semedo (68′ e 75′). Os lacobrigenses estão no 11º lugar com 22 pontos.