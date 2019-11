Olhanense «de mão cheia» mantém liderança isolada no campeonato

Turma de Olhão recebeu e goleou, neste domingo, 3 de novembro, o Fabril Barreiro, no único resultado positivo para uma equipa algarvia nesta 9ª jornada do Campeonato de Portugal.

Os comandados de Vasco Faísca não deram hipótese e aplicaram cinco golos sem resposta ao Fabril Barreiro, mantendo assim o primeiro lugar do campeonato com 22 pontos, mais dois que o segundo classificado, o Alverca.

Outra mão cheia de golos aconteceu no jogo do Esperança de Lagos em Massamá, mas a favor da equipa da casa, o Real SC. A turma dos arredores de lisboa vergou os algarvios a uma pesada derrota por 5-1. Os lacobrigenses ocupam o penúltimo lugar (17º) da tabela, com apenas seis pontos.

A derrota também bateu à porta do Armacenenses, que na receção ao Olímpico do Montijo averbou uma derrota por 0-2, ocupando agora o 13º lugar, o primeiro acima da zona de descida, com 10 pontos.

Por fim, o Louletano visitou o Alentejo e, frente ao Mineiro Aljustrelense, não conseguiu evitar a primeira vitória no campeonato para os alentejanos. Os comandados de Zé Nando perderam por 2-1, mantendo os 17 pontos e ficando no 4º lugar, a três pontos da zona de subida.