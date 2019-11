Nadadores bateram recordes no Meeting Internacional em Albufeira

Quatro recordes nacionais e um recorde da prova coroaram o 6º Meeting Internacional do Algarve, no passado fim de semana, nas Piscinas Municipais de Albufeira.

Este foi o cenário da importante competição, com bancadas lotadas, muitos aplausos e algumas lágrimas de emoção ao longo do passado fim de semana nas Piscinas Municipais de Albufeira, onde se reuniram 401 atletas representantes de 50 clubes portugueses e espanhóis, juntamente com a elite de Natação Portuguesa.

Destaque para Carolina Fernandes (Galitos/Breimar) com recordes nacionais de juvenis A (50 e 100 metros livres) e para Rafaela Azevedo (Algés e Dafundo) ao bater o recorde nacional sénior dos 100 metros costas, com 1,00,02 minutos, na jornada de sábado.

Em bom plano esteve também Paulo Vakulyuk (CNTN-Torres Novas), ao bater o recorde nacional de 50 metros mariposa juniores 17 na final, com 25,28 segundos.

O nadador de Torres Novas foi quarto na final A, superando o anterior máximo de Portugal (25,29 segundos) de Koen Weustink (GCVR) em Mirandela, registado em março de 2017.

A vitória nos 50 metros mariposa foi para Pedro Santos (SAD) com recorde do meeting (24,33 segundos), seguido de Miguel Nascimento (Benfica), com 24,68 segundos, e Diogo Carvalho (Galitos/Bresimar), com 24,89.

As melhores marcas do meeting foram, em masculinos, para Diogo Carvalho (Galitos/Bresimar) nos 200 metros estilos com 1,57,79 minutos (806 pontos) e, em femininos, para Diana Durães (Benfica) nos 800 metros livres com 8,28,03 minutos (839 pontos).

Para a Associação de Natação do Algarve, «as prestações dos atletas dos clubes desta Associação foram de grande nível, contribuindo para elevar os patamares de competitividade da prova».

Este Meeting contou com 10 clubes da Associação, num total de 123 atletas. Foram eles o Aquático Clube de Silves, Clube Natação de Beja, Clube de Natação de Faro, Clube Naútico do Guadiana, Clube Natação de Lagos, Clube Natação de Olhão, Portinado, Clube Natação de São Brás de Alportel, Futebol Clube de Ferreiras e Louletano Desportos Clube.

Já o autarca de Albufeira, José Carlos Rolo, considerou que «apoiar estas ações significa engradecer o nome da cidade e abrir as portas, neste caso, as piscinas, a grandes e notáveis atletas do país e do estrangeiro».

Sem esconder a satisfação, o presidente da Câmara acrescentou que «tivemos mais de um milhar de pessoas ao longo deste fim de semana e, com grande alegria, entreguei os prémios aos melhores, embora todos eles, para estarem aqui sejam já excecionais. Parabéns aos atletas e à organização, e queremos mais eventos desta natureza porque temos capacidade para acolher as mais altas provas de natação, como ficou aqui comprovado».