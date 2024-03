MotoGP instala-se no Autódromo Internacional do Algarve

É em «ritmo intenso» que a Cidade do MotoGP está a ser erguida no paddock do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Antes da chegada dos camiões que transportam as motos mais rápidas do planeta são erguidas as hospitality das equipas e marcas, locais onde serão recebidos os convidados e visitantes ao longo do próximo fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve.

Espaços cheios de glamour, locais de sonho para muitos, num mundo por vezes desconhecido e onde até ás refeições são cozinhadas diariamente com todo o requinte e dedicação para saciar o desejo ás mais de 7000 pessoas que são esperadas no paddock do circuito algarvio entre os dias 22 e 24 de março.

Ao mesmo tempo os derradeiros pormenores no circuito são efetuados pelas equipas do traçado algarvio para que nada falte quando na próxima sexta-feira as motos voltarem a ecoar nos céus algarvios no arranque daquela que é a segunda prova do campeonato do mundo MotoGP 2024.

Scooters eléctricas são as únicas autorizadas no paddock do MotoGP

No arranque de mais uma temporada europeia do campeonato do mundo MotoGP, o 75.º na história daquele que é o mais antigo campeonato do motociclismo mundial, e com o objetivo de reduzir cada vez mais o impacto ambiental do mesmo em todo o planeta, apenas scooters eléctricas serão autorizadas a circular pelo paddock dos circuitos.

O Autódromo Internacional do Algarve é o primeiro circuito em 2024 onde toda a Cidade do MotoGP mostra em estreia absoluta as suas novas cores e com todo o glamour e ambiente eletrizante como em nenhuma outra competição do desporto motorizado em todo o planeta, a preocupação ambiental é elevada a patamares sem comparação.

A adopção de scooters eléctricas para as deslocações dentro da cidade era já comum entre pilotos e equipas e agora passa a ser obrigatoriedade para todos, surgindo pela primeira vez no Algarve uma frota de modelos eléctricos, três dezenas de motos que serão utilizadas pelo staff do promotor ao longo da sua permanência no circuito.

Em conjunto com esta opção de mobilidade muitas outras estão a ser implementadas e serão estreadas no decorrer do fim de semana que se avizinha, como a recolha seletiva de resíduos, utilização de combustíveis sintéticos, reciclagem de pneus usados e doação alimentar.