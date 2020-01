Mohanad Ali reforça Portimonense e deixa redes sociais em polvorosa

Mohanad Ali, iraquiano de 19 anos, é visto como grande promessa no seu país. Desde que começou a ser associado ao Portimonense, o Facebook oficial dos algarvios registou mais de 25 mil novos likes.

Mohanad Ali, ponta de lança de 19 anos, é o novo reforço para o ataque do Portimonense. O atleta chega por empréstimo do Al Duhail, do Qatar, cabendo aos algarvios uma opção de compra no final da época.

O jovem jogador, apesar da tenra idade, tem já números fortes ao serviço da seleção principal do Iraque: em 28 jogos, apontou 14 golos.

O anúncio desta contratação foi feito com algum suspense pelo emblema de Portimão, e lançou em loucura milhares de iraquianos – foram mais de 12 mil likes e 13 mil comentários no post de apresentação do jogador.

Mas há mais. Desde que o nome de Mohanad Ali começou a ser associado aos portimonenses, mais de 25 mil novos likes invadiram a página oficial dos algarvios no Facebook.

De resto, o Portimonense apresentou também alteraões na sua estrutura: Marcelinho, antigo jogador brasileiro, é o novo Diretor Desportivo dos algarvios, enquanto Rodrigo Graal, também ele um antigo atleta brasileiro, será Diretor para a área internacional.

Os alvinegros entram em campo no amanhã, sábado, 1 de fevereiro, às 15h30, frente ao Tondela, no Portimão Estádio.