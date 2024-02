Canoagem de mar, futebol de formação, ténis, surf e desportos motorizados marcam a agenda de desporto do município de Portimão no mês de março, com provas regionais, nacionais e até internacionais.

O mês de março é dedicado ao desporto em Portimão e começa com o Campeonato Nacional de Karaté e Parakaraté FNK, no dia 2, a decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo, entre as 9h00 e as 20h00, reunindo 235 atletas, em representação de 66 clubes de todo o país.

Na manhã de quinta-feira, 7 de março, a sala de formação do Museu de Portimão acolherá as Jornadas Regionais Plataforma Portugal Ativo, organizadas pela Associação de Ginásios e Academias de Portugal – delegação do Algarve e dirigidas aos vários clube e ginásios filiados, que debaterão o Programa da Portugal Activo 2024-2025, a nova legislação aplicável a este setor e o ABC da gestão.

A Praia da Rocha será cenário, a 9 de março, do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, uma importante competição de aferimento de canoístas que poderão representar a seleção portuguesa e que decorrerá paralelamente ao Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem de Mar.

Com organização do Clube Naval de Portimão, a principal prova juntará mais de duas centenas de atletas nos escalões júnior, sénior, master A, B, C e D, absoluto, master 40 e master 50, representando todos os clubes do país, enquanto cerca de 100 esperanças tomarão parte na outra prova.

Na mesma data, o Portimão Arena recebe o II Open de Karaté Carlos Santana, organizado pela Escola de Karaté Shotokan – Associação de Portimão, com o objetivo de promover a modalidade e o desporto, sendo esperados perto de meio milhar de participantes, oriundos de vários clubes do país, numa homenagem póstuma ao karateca portimonense que dá nome à prova.

Também neste dia, a equipa sénior de basquetebol do Portimonense jogará contra o Sporting Clube de Portugal, em partida da Liga Betclic marcada para as 17h00 no Pavilhão Desportivo da Boavista.

Foi agendado para 12 de março, na Área Desportiva da Praia da Rocha, o Campenato Regional do Desporto Escolar de Surf, organizado pelos grupos de desporto escolar dos Agrupamentos de Escolas Poeta António Aleixo e da Bemposta e dirigido aos alunos da modalidade oriundos de estabelecimentos de ensino de todo o Algarve.

Competição, sem esquecer a formação

Nos dias 15 e 16 de março, o Rallye Casinos do Algarve atrairá as atenções dos apreciadores da modalidade, que convergirão para a Rotunda Salgueiro Maia e a Praia da Rocha, habitual sede da popular competição automobilística.

Segunda prova do Nacional de Rallyes, a edição deste ano manterá o piso em terra e que já em 2023 constituiu a principal alteração a anos anteriores. Está aberta a todas as viaturas elegíveis para os diversos campeonatos em disputa no país, juntando os principais pilotos nacionais, entre outros motivos de interesse.

No período entre 15 e 17 de março, realiza-se o Praia da Rocha ITF Beach Tennis International Tournament, de cariz profissional.

Marcado para a Área Desportiva da Praia da Rocha, o torneio é pontuável para o ranking internacional nos níveis BT Junior, BT10 e BT50, contando este último com o prize money de 4000 dólares, numa organização do Clube Beach Ténis de Portimão que tem o apoio da Federação Portuguesa de Ténis e da Associação de Ténis do Algarve.

Em paralelo ao torneio profissional, decorrerá nos dias 16 e 17 o Beach Tennis Portimão Open, um torneio destinado a jogadores amadores nas categorias femininas, masculinas e mistas, com inscrições abertas até 14 de março. Mais informações podem ser consultadas no sítio do clube, disponível aqui.

Na vertente futebolística, referência especial para o Portimão International Cup U12, que se efetuará nos dias 16 e 17 no Centro de Treinos Major David Neto, sob organização do Portimonense Sporting Clube.

Estarão representados alguns dos maiores clubes formativos do mundo, que trazem até Portimão as suas jovens promessas, o que leva este torneio a integrar a elite mundial de sub-12.

Também no fim de semana de 16 e 17 de março decorrerá o Circuito Regional de Surf da Praia da Rocha, organizado pelo Iate Clube da Marina de Portimão, sendo esta a terceira das quatro etapas do Circuito Regional de Surf do Algarve, pontuável igualmente para o Nacional da modalidade.

O desporto motorizado também regressam em grande, de 22 a 24 de março, durante o Grande Prémio de Portugal de Moto GP, que levará largos milhares de fãs ao Autódromo Internacional do Algarve.

Esta é a prova rainha do motociclismo mundial e voltará a reunir em Portimão míticos pilotos e suas equipas, garantindo emoções únicas.

Na mesma freguesia, decorrerá o BoniCup, que nos dias 23 e 24 vai juntar no relvado do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande equipas portuguesas e espanholas.

Será o regresso deste importante encontro ibérico de futebol de formação, no qual jogarão jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 13 anos, com jogos também marcados para Estômbar, no concelho vizinho de Lagoa.

Ao nível do desporto informal, realce para a edição deste ano do Gata na Praia, evento desportivo e social da Universidade do Minho que, de 24 a 29 de março, juntará na Área Desportiva da Praia da Rocha quatro centenas de estudantes.

Entre 24 e 31 de março, será a vez do evento internacional Portugal Tennis Tour U16 – Penina Hotel, inserido no calendário da Tennis Europe.

Com edição de estreia em 2019, a prova tem vindo a subir no número de inscritos, a uma média de 150 tenistas de diversas nacionalidades, a que se associam os acompanhantes e muito público, além de uma importante cobertura mediática.

O mês terminará com o III Arade Clássico, que nos dias 29 e 30 de março agrupara na Área Desportiva da Praia da Rocha, sob organização do Portimão Surf Club, muitas pessoas que partilham a paixão pelo surf e que, através da sua criatividade, ligam as artes ao desporto.

A ideia adjacente a este evento é continuar a contribuir para o desenvolvimento dos desportos de mar, mostrar e degustar a gastronomia local e promover um ambiente festivo através da música e da arte.

Por fim, no dia 30 de março o Encontro Global de Traquinas e Petizes em Futsal levará ao Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão pequenos entusiastas da modalidade, numa organização da Associação de Futebol do Algarve.