O Pavilhão Municipal José Rosa Pereira, em Martim Longo, prepara-se para receber o 1º Torneio Futsal «Professor Luís Conceição», no sábado, 25 de maio.

Esta é uma iniciativa da Associação Inter-Vivos conta com o apoio do município de Alcoutim e procura oferecer a possibilidade dos atletas da Associação participarem num quadro competitivo alargado, incentivar a prática do Futsal e prestar uma homenagem ao Professor Luís Conceição.

Luís Conceição, iniciou o seu percurso como treinador na aldeia de Martim Longo, orientando durante 12 épocas a equipa local, Inter-Vivos, onde conquistou vários títulos a nível distrital.

Em 2011 assumiu funções como selecionador e coordenador distrital de futsal da Associação de Futebol do Algarve, cargo que ocupou durante três temporadas, nos mais diversos escalões jovens.

Iniciou funções na Federação Portuguesa de Futebol em 2014, como Selecionador Nacional de futsal feminino, cargo que mantém até ao momento, tendo levado a Equipa das Quinas à conquista de vários títulos entre os quais o de vice-campeã europeu e vice-campeã mundial assim como a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude.

Recebeu vários galardões individuais, entre os quais o prémio «Cândido de Oliveira» atribuído pela ANTF na época 2013/14, como treinador de formação no futsal feminino e é um mentor para a pratica de Futsal no Município de Alcoutim.

O Torneio contará com a participação das equipas no escalão de Iniciados Masculinos: Inter-Vivos, Boavista FC (Portimão), Internacional Évora, F. Salesianos (Évora), Gejupce (Portimão), São Pedro FC (Faro), no escalão de Juniores Femininas: Internacional de Évora, UD Castromarinense (Castro Marim), CDR Pedra Mourinha (Portimão), e no escalão Seniores Femininas as equipas: Farense (Faro), NSL Almodóvar, GDC Baronia (Beja), UD Castromarinense (Castro Marim) e Mineiro Aljustrelense (Aljustrel).

A competição terá início às 11h00 e decorreu ao longo do dia com a realização de 23 jogos.