Maestro Gauld comanda Farense na vitória sobre o Vilafranquense (0-3)

Pupilos de Sérgio Vieira tiveram uma noite tranquila na visita às «Piranhas do Tejo». Golos foram de Ryan Gauld (2) e Luís Rocha.

O Farense deslocou-se hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro, ao Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense, para disputar a partida de abertura da 22ª jornada da Liga Pro.

Perante um adversário a lutar pela permanência, foi o conjunto algarvio a adiantar-se no marcador. Foi aos 23 minutos, numa péssima saída do guardião ribatejano Josviaki, que deixou a bola à mercê de André Vieira. O médio algarvio assistiu Ryan Gauld, que rematou para o primeiro da noite.

No entanto, nem tudo foi bom para o Farense nesta etapa regulamentar: aos 33 minutos, o reforço de inverno Jorge Fellipe, contratado para suprir a lesão de Cássio Scheid, teve de ser substituído, também devido a lesão.

Depois do intervalo, a segunda metade teve um início muito dividido mas, novamente, com ligeiro ascendente dos Leões de Faro. E os forasteiros até podiam ter ampliado a vantagem ao minuto 56, quando Lucca, ao primeiro poste, desviou de cabeça um canto cobrado pela direita, com a bola a sair por cima.

A diferença de qualidade entre ambas as equipas era bem notória, e foi sem surpresa que chegou o segundo golo farense. Foi Luís Rocha, que no centro da área correspondeu com um cabeceamento certeiro a um bom livre de Lucca (64′).

Os homens da casa deram um pequeno ar da sua graça aos 83 minutos, quando Isidoro desperdiçou, em boa posição, um cruzamento tenso de China.

Os algarvios ainda tiveram tempo para chegar ao terceiro, à passagem do minuto 89. Foi Ryan Gauld, a aproveitar um falhanço escandaloso de Irobiso à frente da baliza – o azar de uns é a sorte de outros, e o escocês não enjeitou a oportunidade para o terceiro, coroando mais uma fantástica exibição ao serviço do Farense.

Com este resultado, a turma de Sérgio Vieira ascende provisoriamente à liderança do campeonato, somando 44 pontos, mais um que o Nacional da Madeira que joga no domingo, em sua casa, frente à Académica de Coimbra.

O Farense volta aos relvados no próximo sábado, 29 de fevereiro, às 11h00, recebendo o Académico de Viseu no Estádio de São Luís.