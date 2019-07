Luis Niza e Paulo Baptista em 4º lugar no Campeonato do Mundo de 420

Espetacular subida da dupla algarvia.

O dia não foi fácil para os cerca de cinco centenas de velejadores do Campeonato do Mundo da classe 420, que está a decorrer em Vilamoura.

Depois de vários dias com vento forte, hoje, 9 de julho, no primeiro dia da fase das regatas finais, o vento caiu bastante, o que exigiu mais concentração por parte das equipas que têm estado na liderança das diferentes categorias.

Os 465 velejadores foram divididos entre as frotas de ouro e prata nas trÊs categorias, Open, Femininos e Under17 e cumpriram as habituais duas regatas em que o vento não ultrapassou os 5 nós.

Em Open, na frota de ouro, os atuais campeões do mundo, Seb Menzis/Blake McGlashan mantêm-se no 1º lugar mas os compatriotas Mason Mulcahy/Andre Van Dam cairam do 2º para o 5º posto, deixando as duplas espanholas, Nacho Davila/Javier Mestre e Martin Winzer/Pedro Ameneiro ocuparem os 2º e 3º lugares, respectivamente.

Grande destaque para a dupla portuguesa, atual campeã nacional, Luis Niza e Paulo Baptista, que graças uma 5ª e a uma 3ª posição nas 2 regatas de hoje, ascenderam ao 4º lugar da classificação geral, precisamente com o mesmo número de pontos dos terceiros classificados.

«Damo-nos bastante bem com este tipo de vento, nos dias de vento mais forte também fizemos bons lugares, à excepção de ontem na 1ª regata mas temo-nos mantido sempre no Top 10, o que é muito bom. A regularidade é muito importante neste tipo de campeonatos com 6 dias de regatas. Definitivamente, hoje o dia correu muito bem», referiu Paulo Baptista.

Na categoria feminina, na frota de ouro, as britânicas Vita Heathcote e Milly Boyle mantêm a liderança mas também aqui o talento espanhol começa a ser evidente nesta luta pelo título mundial.

A dupla Paula Van Wieringen/ Maria Del Mar Gil ocupa agora a 2ª posição, depois de terminar as 2 regatas do dia no 5º e 2º posto.

Outra tripulação espanhola, Patricia Reino e Isabel Laiseca esteve em destaque ao vencer a 2ª regata do dia e resumindo o espirito da fortissima frota espanhola.

«Eu creio que as equipas espanholas este ano e no ano passado estiveram muito fortes e acredito que este ano vamos mostrar tudo o que valemos», disse.

As italianas Irene Galici e Petra Gregori mantêm-se no 3º lugar da geral.

Na frota de ouro da categoria sub17 os primeiros lugares não sofreram alterações.

Os gregos Odysseas Spanakis e Konstaninos Michalopoulos continuam a mostrar todo o seu nível: defendem o 1º lugar de forma destacada e a mais de 12 pontos dos franceses Ange Delerce/ Thimothee Rossi.

A 3ª posição continua a pertencer aos alemães Florian Krauss e Jannis Suemmchen.

A fase final do campeonato continua até 5ª feira. Daqui a dois dias serão conhecidos os nomes dos novos campeões mundiais da classe 420.