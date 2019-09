Louletano vence Olhanense e isola-se na liderança em jornada de «chicotada»

Equipas algarvias com sortes distintas na quarta jornada da série D do Campeonato de Portugal, agora liderada pelo Louletano. Ronda foi ainda marcada pelo abandono de Marito do comando técnico do Armacenenses.

O Louletano recebeu e venceu o Olhanense em partida disputada no sábado, 14 de setembro, no Estádio Algarve. A equipa comandada por Zé Nando fez a festa com um golo de Leandro Ary logo aos oito minutos, suficiente para levar de vencida a formação de Olhão.

Em Armação de Pêra, o Armacenenses acabou derrotado pelo Sintrense. A equipa da região de Lisboa contou com golos de Pedro Bonifácio, Martim Águas e Rodrigo Parreira para selar o triunfo, num resultado amenizado pelo tento de Hugo Barbosa.

Por fim, o Esperança de Lagos sofreu uma derrota caseira frente ao Loures. Os visitantes abriram o ativo por intermédio de Turé, seguindo-se o empate lacobrigense por Lamine.

No entanto, a vitória acabaria mesmo por sorrir aos homens do Loures, com um golo de Bruno Bernardo, defesa central que nas últimas épocas vestiu as cores do Farense.

Com estes resultados, o Louletano lidera agora, isolado, a classificação, com quatro vitórias no mesmo número de jogos. A equipa de Loulé não sofreu ainda qualquer golo. O Olhanense está no quarto lugar.

Já nos lugares mais modestos, o Armacenenses é a primeira equipa acima da linha de água, na 13ª posição, enquanto o Esperança de Lagos ocupa o 16º lugar, em zona de descida.