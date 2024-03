Loulé vai acolher Torneio 4 da European Golden League

O Torneio 4 da European Golden League está marcado para Loulé, entre os dias 17 e 19 de maio, onde Portugal defrontará o Luxemburgo e Espanha.

A cidade algarvia de Loulé vai receber, nos dias 17, 18 e 19 de maio, o Torneio 4 da European Golden League de 2024.

A fase preliminar da Golden League disputa-se de 17 de maio a 2 de junho de 2024 e apresenta um novo formato: as 12 selecções participantes estão divididas em poules fixas, mas cada uma terá a oportunidade de ser a anfitriã de um torneio onde terá sempre adversários diferentes, num total de seis oponentes.

Com três seleções em cada torneio, o organizador jogará sempre na sexta-feira e no domingo, enquanto os visitantes se defrontarão no sábado.

A classificação englobará todas as equipas e os quatro melhores posicionados apuram-se para a Final Four, agendada para os dias 15 e 16 de junho, na Croácia.

A Seleção Nacional de Seniores Masculinos, liderada por João José, estreia-se na European Golden League (EGL) no Torneio 4, sediado no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, frente ao Luxemburgo (sexta-feira) e à Espanha (domingo), enquanto os luxemburgueses e os espanhóis medem forças no sábado.

O selecionador nacional acredita que esta edição da European Golden League poderá ser marcada por um equilíbrio maior entre os participantes.

«Se este formato é mais difícil ou mais fácil, ainda é complicado de perceber, mas será certamente mais equilibrado porque vai ser disputado por proximidade de ranking. Por exemplo, no último fim-de-semana, nós, que somos a terceira seleção no ranking, vamos defrontar a Ucrânia e a Bélgica, a primeira e a segunda seleções .Além disso, convém lembrar que é um formato que continua a apurar para a fase final as quatro melhores seleções, em que o organizador, que é a Croácia, está garantidamente apurado para a Final Four. Se no fim da fase preliminar, a Croácia estiver nas quatro primeiras, qualificam-se as quatro primeiras. Mas, se a Croácia estiver fora dos quatro primeiros lugares, qualificam-se para a Final Four só as três primeiras classificadas», aponta.

João José dá ainda nota que o primeiro torneio é, entre aspas, o mais acessível, já que vamos jogar com a Espanha e com o Luxemburgo, sendo que a Espanha é uma equipa fora de ranking, até porque no ano passado não disputou a Golden League, o que faz com que não tenha pontuado para subir n a competição. Já no segundo fim-de-semana vamos jogar com a Roménia e a Croácia, duas equipas semelhantes, não só no ranking mas igualmente na forma de jogar. A Roménia tem crescido muito e é uma seleção em ascensão nos últimos anos. E um adversário que conhecemos bem, pois no ano passado defrontámos os romenos na Golden League e na fase final do Campeonato da Europa».

Calendário de jogos

Dia 17/05 (sexta-feira):

21h00 – Luxemburgo x Portugal;

Dia 18/05 (sábado):

17h00 – Espanha x Luxemburgo;

Dia 19/05 (domingo):

16h00 – Portugal x Espanha.

A Golden League é uma competição disputada por algumas das principais seleções europeias e dá acesso à denominada Liga das Nações de Voleibol (Volleyball Nations League – VNL).

Na European Golden League 2023, Portugal terminou no 2.º lugar na Pool A: defrontou as seleções da Roménia (3-0 e 3-2), Dinamarca (1-3 e 3-0) e Turquia (2-3 e 1-3), tendo perdido apenas no confronto direto com os otomanos, que acabariam por conquistar, pela terceira vez, o troféu de vencedores da European Golden League, ao superarem, na final disputada na localidade croata de Zadar, a Ucrânia por 3-2.