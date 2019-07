Loulé terá «Conversas com…» o atleta paralímpico Lenine Cunha

Com mais de 200 medalhas conquistadas em Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos Paralímpicos, Lenine Cunha é o próximo convidado do evento «Conversas com…», dia 9 de agosto, sexta-feira, às 21h30 no Café Calcinha.

Este é um projeto que o município de Loulé tem levado a efeito desde 2015. Em julho e agosto, o histórico Café Calcinha recebe este ciclo de conversas, onde convidados da área do desporto partilham com o público as suas memórias, histórias e estórias.

Lenine Cunha, o português que mais vezes fez soar «A Portuguesa», é também o atleta com mais medalhas no mundo. Ainda criança, foi atingido por uma meningite que lhe deixou muitas sequelas.

Na sua luta para um crescimento mais saudável, o desporto surgiu como uma forma de melhorar o seu desenvolvimento, não só cognitivo como motor.

Começou assim a praticar atletismo, conquistando ao longo dos anos um palmarés bastante recheado. Nesta sessão da rubrica «Conversas com…», Lenine Cunha irá abordar o percurso que o levou à ribalta do desporto mundial.

A entrada é livre e a apresentação e moderação vão estar a cargo do jornalista Neto Gomes. Recorde-se que, no passado dia 13 de julho, o treinador Manuel Cajuda foi o primeiro convidado deste ciclo.