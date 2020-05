Loulé Sports Meeting online com Manuel Cajuda, Pedro Cary e muito mais

Cartaz alberga vários nomes fortes da área desportiva.

O «Loulé Sports Meeting’20», «um dos maiores e mais importantes eventos de educação desportiva em Portugal», acontece nos dias 13 e 14 de junho, naquela que será mais uma iniciativa online da Câmara Municipal de Loulé na área do desporto.

O atual contexto pandémico que o mundo e o país enfrentam obrigou a autarquia e a Unique’s a adaptar o evento, inicialmente agendado para o Cineteatro Louletano, ao espaço virtual, indo ao encontro das expectativas dos cerca de 250 inscritos na iniciativa.

Assim, o evento «Loulé Sports Meeting’20» será online e conta com um painel «de luxo». É o caso do alpinista João Garcia, Vanessa Fernandes (triatlo), Carlos Resende (andebol), Emanuel Silva (canoagem), Orlando Duarte e Pedro Cary (futsal), Duarte Gomes (ex-árbitro internacional), Manuel Cajuda e Miguel Cardoso (futebol), Jorge Pina (boxe), Bilro (futebol de praia), Custódio Moreno (diretor regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude – IPDJ Algarve), entre outros.

Trata-se de uma ação formativa creditada pelo IPDJ com 3 UC para a renovação do título de treinador de desporto, de qualquer modalidade, e técnico de exercício físico. É creditada também para a formação contínua de professores.

As inscrições disponíveis podem ser realizadas aqui.