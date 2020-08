Loulé recebeu mais de 80 atletas num Open de Natação «seguro»

Piscinas Municipais de Loulé foram palco, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, do Open de Natação pura Loulé 2020.

Seguindo as indicações das autoridades de saúde, num contexto de pandemia, o evento decorreu sem público «mas com todas as condições de segurança sanitária para os participantes», valendo a atribuição do selo «Portugal a Nadar Seguro», entregue pela Federação Portuguesa de Natação, à Câmara Municipal de Loulé.

Após uma paragem forçada, os nadadores voltaram assim à competição, numa altura em que se preparam já para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Também Loulé voltou, por estes dias, «à sua habitual dinâmica desportiva, nomeadamente numa modalidade que diz muito a este concelho, quer pelas importantes infraestruturas, pelos eventos que tem recebido ao longo dos anos ou pelos atletas louletanos medalhados», congratula-se a Câmara Municipal de Loulé.

A prova trouxe até à cidade algarvia perto de 80 nadadores das seleções de Espanha, Brasil e Portugal. Catarina Monteiro, um dos nomes mais importantes do momento nesta modalidade no nosso país, venceu a prova de 200 metros Mariposa, com o tempo de 2:10,85s.

Nos 1500 metros Livres, prova que marcou o início do Open de Loulé 2020, a vitória sorriu ao nadador espanhol Albert Escrits com o tempo final de 15:19,65s.

Nos 800 metros Livres, a vencedora foi a espanhola Jimena Perez com 8:39.05. Na estafeta feminina de 4×200 metros, a seleção brasileira não deu hipóteses à concorrência e concluiu em 7:22.95.

Já no segundo dia de prova, sábado, 15 de agosto, José Paulo Lopes esteve em destaque ao terminar a prova com o tempo de 4:19.97, a apenas 11 centésimos do nadador espanhol Joan Lluis Pons, que terminou em 4:20.08.

O Open de Loulé de 2020 terminou no domingo, dia 16 de agosto, com o Recorde Nacional Absoluto de Estafetas na distância de 4×100 metros Livres femininos.

A equipa composta por Camila Rebelo, Catarina Monteiro, Victoria Kaminskaya e Francisca Martins ficou em segundo lugar ao completar a prova em 4:12.62, logo atrás da equipa Espanha A com 4:08.04.

Na prova Nacional Júnior 17 a espanhola Ainhoa Campabadal terminou com o tempo de 2:02.90. Na prova de estafetas 4×100 metros Livres, Gabriel Lopes, Miguel Nascimento, Francisco Quintas e Tomas Lopes arrebataram o lugar mais elevado do pódio ao terminarem com o tempo de 3:42.37.

Tal como aconteceu no dia anterior, o nadador João Costa foi o primeiro a chegar, desta vez na distância de 100 metros com o tempo de 55.08. Já na classificação por equipas, Espanha ficou em primeiro lugar com 1626 pontos, seguindo-se Portugal com 954 pontos e na terceira posição o Brasil, com 473 pontos.

A autarquia «foi um parceiro fundamental para que a prova decorresse da melhor forma, marcada por elevados padrões organizativos, não só por todo o apoio logístico mas fundamentalmente pelo contributo em termos de saúde pública, garantindo a realização de testes à COVID-19 a todos os atletas e membros das equipas técnicas, num total de 120 pessoas».

Vítor Aleixo, autarca louletano, recebeu das mãos do responsável da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, o selo que atesta as condições de saúde pública do recinto desportivo.

Trata-se de uma iniciativa da Federação que, neste retorno às atividades e à competição, «visa reconhecer as entidades e piscinas de todo país no cumprimento de todos os requisitos e práticas de higiene e segurança definidos» pela Direção-Geral de Saúde.