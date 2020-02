Loulé lança «Plano de Formação Desportiva’20» com 17 atividades

Autarquia de Loulé quer «dar continuidade ao trabalho realizado na área, transformando o município numa referência no que concerne a formações».

Ao longo de 2020, serão 17 as formações a ter lugar no concelho de Loulé. Todas as elas são creditadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude – IPDJ, sendo atribuídos aos formandos unidades de crédito (UC) específicos, em diversas modalidades, ou gerais relativos ao título profissional de técnico/a de exercício físico.

Depois da realização de uma ação sobre «Primeiros Socorros no Desporto» (25 e 26 de janeiro) e outra subordinada ao tema «G-Functional Algarve’20» (2 de fevereiro), o Centro Autárquico, em Quarteira, recebe já amanhã, sábado, 22 de fevereiro, a formação «Scouting, Prospeção e Análise no Futebol».

A organização considera que «há um grande desconhecimento por parte dos intervenientes diretos e indiretos, no jogo de futebol, da realidade de um scout/prospetor e dos assuntos relacionados com o scouting e prospeção».

Por isto, a presente ação «tem como objetivo dar a conhecer o perfil de um scout, as suas metodologias de observação, nomeadamente as rotinas de preparação e análise da performance desportiva das partes e do todo, para elaboração de um programa de observação conducente com a perspetiva do sucesso».

Por outro lado, irá abordar ainda alguns casos práticos de situações de jogo e de jogadores de acordo com as necessidades de observação expostas pelo clube e/ou treinador.

Esta exposição operacional será apresentada em sessão teórica, ministrada por Nuno Ventura. A ação destina-se a coordenadores técnicos de futebol, treinadores de futebol profissionais/amadores, professores de Educação Física e Desporto, estudantes de Ciências do Desporto e demais interessados. Serão atribuídos 1,4 créditos para a renovação do Título de Treinador Futebol (Grau I, II, III e IV).

Seguem-se, ao longo do ano, as seguintes ações de formação:

7 março – «Da alimentação à nutrição: como melhor nutrir o atleta» | 1,0 UC IPDJ;

14 março – «Escola de BTT: formar e captar, que futuro?» | 0,8 UC IPDJ;

18 abril – «Planeamento e Gestão de Projetos Desportivos» | 1,2 UC IPDJ;

19 abril – «Treino Funcional na Gravidez» | 0,8 UC IPDJ;

25 abril – «Prevenção de Lesões no Desporto» | 1.0 UC IPDJ;

2 maio – «Iniciação ao Padel» | 1,2 UC IPDJ;

9 maio – «Motivação, adesão e manutenção do exercício físico» | 1,4 UC IPDJ;

23 maio – «Os fundamentos básicos no ensino do judo» | 1,0 UC IPDJ;

13 e 14 junho – «1º Loulé Sport´s Meeting» | 3,0 UC IPDJ;

21 junho – «Exercício de Treino em Futebol» | 1,0 UC IPDJ;

19 setembro – «O A B C do Corredor» | 1,4 UC IPDJ;

26 setembro – «Exercício físico nas Populações Especiais» | 1,4 UC IPDJ;

25 outubro – «Natação Adaptada e Terapêutica» | 1,0 UC IPDJ;

7 novembro – «Planear o Clube».