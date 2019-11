Prémios vão ser atribuídos aos campeões nacionais, medalhados europeus e/ou mundiais e campeões regionais. Candidaturas estão abertas até ao dia 18 de novembro.

A Câmara Municipal de Loulé irá organizar, no próximo dia 8 de dezembro, às 18h30, no Pavilhão Desportivo Municipal, a Gala do Desporto 2019.

Para além de promover e divulgar a prática de desporto e a atividade física no concelho, este evento visa «reconhecer os atletas e equipas que, ao longo dos anos civis de 2018 e 2019, se distinguiram, entre os demais, pelos seus resultados desportivos, levando o nome de Loulé a todo o país e além-fronteiras».

A seleção das personalidades/equipas será feita através das candidaturas apresentadas por correio eletrónico para a Divisão de Associativismo e Eventos Desportivos, até ao dia 18 de novembro, referindo obrigatoriamente o nome completo do atleta ou equipa, clube, modalidade, título obtido, fotografia tipo passe do atleta e outra do mesmo em competição ou da equipa.

Serão ainda aceites candidaturas de qualquer atleta que represente outras entidades de âmbito desportivo fora do concelho, mas que sejam naturais ou residentes no concelho há mais de dois anos.