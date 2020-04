Loulé desafia população a praticar exercício físico em casa

Município disponibiliza treinos através da internet.

Numa altura em que os equipamentos desportivos do concelho estão encerrados há mais de um mês e grande parte da população está em confinamento nas suas residências, o município de Loulé pretende propor aos seus cidadãos alguma atividade física durante a quarentena.

Assim, com o objetivo de dar continuidade a alguns dos projetos desenvolvidos, nomeadamente nas Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira e no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, a autarquia irá disponibilizar a alunos e utentes destes espaços desportivos, mas também a todos os interessados em manter atividade física, um conjunto de exercícios que poderão ser executados em casa, através do site Loulé Desporto.

A publicação será efetuada às segundas e quintas-feiras, com diferentes propostas de exercícios e um aumento gradual da intensidade dos mesmos.

Estes planos desportivos incluem atividades em substituição das aulas de natação, de MixTraining e dos projetos da Unidade de Saúde Familiar Lauroé e Hidrosénior.

Para Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, «apesar deste momento conturbado de crise sanitária que obrigou o país e o mundo a um recolhimento generalizado, queremos sugerir aos nossos munícipes a criação de novas rotinas. Para quem pratica desporto com regularidade é mais difícil fazê-lo nesta altura, dada a interrupção das atividades e a impossibilidade de deslocação às instalações, mas com estas propostas elaboradas pelos técnicos municipais da área do desporto é possível, através de um simples click, manter alguma atividade mesmo sem sair de casa».