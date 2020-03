Considerando as orientações governamentais e num esforço conjunto de contenção da propagação da COVID-19, a Câmara Municipal de Loulé, a Junta de Freguesia de Quarteira, a Federação de Triatlo de Portugal e a European Triathlon Union decidiram cancelar o XIX Triatlo Internacional de Quarteira – Professor Carlos Gravata, agendado para os dias 4 e 5 de abril, que este ano iria receber mais uma etapa da Taça da Europa de Elites e Júnior e a Taça de Portugal.

O Conselho Executivo da União Internacional de Triatlo (International Triathlon Union – ITU) decidiu igualmente suspender todas as atividades até 30 de abril, à luz da rápida disseminação mundial da COVID-19, onde se inclui o cancelamento de todas as competições do calendário mundial de triatlo, provas, estágios e outras atividades.

Segundo Vítor Aleixo, edil de Loulé, «à semelhança do que tem acontecido com todos os outros eventos de carácter desportivo, cultural, ou social, agendados para as próximas semanas no concelho de Loulé, tornou-se imperativo cancelar o Triatlo de Quarteira, pelo elevado número de pessoas que reúne na cidade, provenientes de diversos países, numa altura em que o mundo enfrenta uma terrível pandemia, a realização desta prova poderia pôr em causa a saúde pública e a segurança de todos os cidadãos».

Marisol Casado, presidente do International Triathlon Union e membro do International Olympic Committee (IOC), declarou que «foi uma decisão difícil de tomar e garanto-vos que a nossa máxima prioridade é a saúde e segurança de todos os atletas, treinadores, dirigentes, intermediários, staff, voluntários e espetadores, assim como toda a família do triatlo. Avançámos com esta decisão convencidos que nos cabe a todos fazer parte da prevenção de modo a parar a disseminação do vírus. Nestes tempos desafiantes, viagens de atletas, treinadores, dirigentes e staff constituem um risco que não queremos ter».

Todos os eventos do Calendário Mundial e Continental estão adiados até nova comunicação com efeitos imediatos. A ITU aconselha vivamente que as federações nacionais apliquem as mesmas medidas em todo o seu território para evitar a propagação do vírus.

A Câmara Municipal de Loulé, a Junta de Freguesia de Quarteira, a Federação de Triatlo de Portugal e a European Triathlon Union apelam à compreensão dos seus parceiros, dos agentes desportivos, voluntários e público em geral, afetados por esta decisão, e recordam as recomendações e boas práticas das autoridades nacionais de saúde, confiando que só com a colaboração de todos será possível normalizar a vida em sociedade.