Liga Portuguesa Contra o Cancro promove caminhada de Alvor à Prainha

No ano em que Portimão é Cidade Europeia do Desporto, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove no domingo, dia 20 de outubro uma caminhada para assinalar o mês de Prevenção do Cancro de Mama, sensibilizando para a importância da deteção precoce desta doença, da qual surgem cerca de seis mil novos casos por ano.

Sob o mote «A Prevenção Toca a Todos», os participantes concentram-se no Complexo Desportivo de Alvor, de onde partirão cerca das 10 horas rumo à Prainha, podendo optar pela caminhada curta, na distância de 6 quilómetros, ou pela longa, com um trajeto de 9 quilómetros.

As inscrições devem ser feitas previamente em blueticket.pt até ao dia 17 de outubro, no valor de 5 euros, o que dará direito à de uma garrafa de água e uma t-shirt para usar no dia da caminhada.

Os interessados também poderão inscrever-se no próprio dia da iniciativa, não estando nesse caso garantido o stock de águas e t-shirts.

Inserida no calendário dos eventos a decorrer no Algarve no âmbito do Programa Nacional de Marcha e Corrida do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), esta caminhada de prevenção e sensibilização faz parte dos eventos que assinalam ao longo de outubro o mês internacional do cancro da mama e está abrangida no Movimento Vencer e Viver, com os apoios da Câmara Municipal de Portimão, Blueticket e Águas do Vimeiro.

Os kits podem ser levantados no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão (dias 16, 17 e 18, entre as 10h00 e as 19h00) ou no Complexo Desportivo de Alvor (ias 16, 17 e 18 entre as 10h00 e as 19h00, dia 19 entre as 9h00 e as 13h00 e dia 20 até ao início da caminhada).