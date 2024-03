Lagos vai ser palco do V Fórum Cyclin’Portugal

Pela primeira vez a decorrer no Algarve, o V Fórum Cyclin’Portugal apresenta-se em Lagos, a 19 e 20 de abril, juntando especialistas em mobilidade ativa, agentes turísticos e decisões políticos de todo o país.

A cidade de Lagos acolhe, nos dias 19 e 20 de abril, a quinta edição do Fórum Cyclin’Portugal, o maior encontro nacional em torno do desenvolvimento turístico com base na bicicleta e no ciclismo de recreio.

Local habituado às emoções fortes e à projeção internacional proporcionadas pela Volta ao Algarve, Lagos irá receber os especialistas em mobilidade ativa, agentes turísticos e decisores políticos de todo o país, onde estarão em debate as perspetivas e oportunidades do ciclismo de recreio e do turismo em bicicleta.

É a primeira vez que o certame organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo acontece no Algarve, seguindo uma política de descentralização e de ligação a todo o território nacional.

O V Fórum Cyclin’Portugal tem como grande objetivo a divulgação da rede Cyclin’Portugal, motivo pelo qual faz parte do programa a apresentação do Anuário Cyclin’Portugal, grande guia dos percursos cicláveis de Portugal, no dia 19 de abril.

Será também uma oportunidade de capacitação e reciclagem de conhecimentos para os técnicos que acompanham os centros e as redes de percursos.

O Fórum Cyclin’Portugal vai ainda permitir aos agentes, protagonistas e técnicos da área do turismo em bicicleta refletirem sobre os desafios presentes e futuros e as formas de valorizar os territórios através de percursos cicláveis qualificados.

«Com este evento, a Federação Portuguesa de Ciclismo mantém o compromisso de capacitar os técnicos que trabalham nesta área, assegurando a qualidade e coerência da experiência de pedalar pelos mais de 30 mil quilómetros de percursos que integram a rede Cyclin’Portugal», salienta Sandro Araújo, vice-presidente da Federação.

O programa completo e as inscrições para este evento, que já se encontram abertas e a decorrer até ao dia 15 de abril, estão disponíveis aqui.