Lagos recebe maratona de 12 horas de desportos náuticos

A Meia Praia será o palco da quarta edição do Water Kings, «evento único a nível mundial», amanhã e sábado, 18 e 19 de maio. Durante 12 horas seguidas, várias equipas vão-se defrontar em quatro modalidades náuticas diferentes – kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela ligeira.

Do meio-dia de dia 18 até à meia-noite, serão 12 horas dentro de água à volta de um circuito, com um objetivo bem definido: conseguir completar sessenta por cento do número de voltas dos primeiros e obter o estatuto de «WaterMan/Woman», ou apontar para o topo e conquistar o título «Water King».

Francisco Lufinha, organizador deste desafio, explica que «esta 4ª edição, para além do desafio das 12 horas em equipa, vai contar com um segundo percurso reservado a participantes com equipamento de Hydrofoil (tecnologia recente que permite voar muito rápido sobre a água). Esperamos assim conseguir testar tanto a endurance como a rapidez de todos os riders, nas águas espetaculares da baía de Lagos».

A organização da prova está a cargo da Câmara Municipal de Lagos e da Lufinha Sports Events, o Water Kings, contando com o apoio da DocaPesca – Portos e Lotas, Marina Club Lagos Resort, Sopromar, Club de Vela de Lagos e BP Portugal, entre outros parceiros.