Lagoa reconhece atletas e clubes do concelho na Gala do Desporto

O Centro de Congressos do Arade irá acolher na sexta-feira, 21 de fevereiro, às 21h00, a Gala do Desporto «Lagoa Cidade Ativa, Terra de Campeões», promovida pela Câmara Municipal.

A iniciativa tem como objetivo reconhecer o mérito dos atletas e clubes do concelho, estando previstas homenagens a individuais e a equipas.

Nesta gala, a Câmara Municipal de Lagoa pretende, através do reconhecimento dos resultados obtidos, «destacar o trabalho de todos os agentes desportivos do concelho que, na esmagadora maioria de forma voluntária, promovem um trabalho de extrema importância na educação dos jovens, promovem hábitos de vida saudáveis e, com as suas prestações desportivas, prestam um contributo importante para o reforço da identidade concelhia e do orgulho de ser lagoense».

A entrada na Gala do Desporto «Lagoa Cidade Ativa, Terra de Campeões» será livre e limitada à lotação do Centro de Congressos do Arade.